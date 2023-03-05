政院核定 蘇澳溪分洪2026年完工

蘇澳溪分洪工程示意圖。（宜蘭縣政府提供）

2023/03/05 05:30

全國第2座 工程經費逾54億元 可大幅改善當地淹水

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府歷經十餘年爭取，全國第二座的分洪道工程「蘇澳溪分洪工程計畫」，總算獲得行政院核定，總經費逾五十四億元；縣府表示，整體工程預計二○二六年完成，屆時可大幅改善蘇澳地區淹水，也能解決蘇澳港淤積問題。

興建2.4公里長分洪隧道、防砂壩等

「蘇澳溪分洪工程計畫」是繼員山仔分洪工程後，全國第二座分洪道工程，本月二日獲得行政院核定。二○一○年梅姬颱風，在蘇澳地區降下超大豪雨，造成蘇澳市區嚴重積淹水，為整治水患及防止災情再次發生，經濟部水利署協助縣府辦理「蘇澳溪水系治理規劃檢討」及「縣管河川蘇澳溪水系分洪道規劃」，並於二○二○年完成環境影響評估審查。

二○二一年十一月間，縣長林姿妙與縣府團隊，陪同行政院政務委員吳澤成及水利署現場勘查，並由縣府水力資源處積極配合，擬定「蘇澳溪分洪工程計畫」報請中央審議。經濟部完成審議後，縣府今年一月再次報院說明，在吳澤成協調及經濟部水利署長賴建信專業協助下，各部會均贊成工程執行，並獲行政院同意辦理。

蘇澳溪分洪工程，主要設施為長度約二．四公里、斷面寬約十．五公尺的分洪隧道、防砂壩、攔河堰及分洪堰、出口段及魚道等設施，隧道出口位於內埤海岸南側，整體工程含設計預計為期四年。

工期4年 同時解決蘇澳港淤積問題

縣府水資源處指出，此案能獲得通過，要感謝吳澤成政委與賴建信署長的全力協助，工程完成後，能大幅改善蘇澳地區淹水問題，也能解決集結商港、漁港及軍港三港於一身的蘇澳港淤積問題。

縣府指出，此計畫獲行政院核定後，後續尚須辦理設計、用地及漁業權等相關工作，目前已進行用地協調並著手設計發包等前置作業，縣府將加速辦理，保障民眾生命財產安全，讓蘇澳地區早日遠離淹水夢魘。

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