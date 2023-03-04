宜蘭城際月票1800 報中央核定

副縣長林茂盛說明宜蘭縣通勤月票規劃情形。（記者游明金攝）

2023/03/04 05:30

往返雙北搭國道客運至少省4千元 市區客運優惠1250元吃到飽

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣未能列入北北基桃一二○○元交通月票吃到飽方案，民進黨議會黨團抨擊縣府毫無作為，犧牲宜縣通勤族權益。副縣長林茂盛指出，縣府多次爭取納入北北基桃生活圈，未獲交通部採納，針對宜縣通勤族，縣府已提出優惠提報中央，城際通勤月票（宜蘭至雙北國道客運）一八○○元，都內通勤（市區客運）一二五○元，全力向中央爭取。

未列入北北基桃 綠營批縣府無作為

民進黨議會黨團昨在議會召開記者會，抨擊縣府「睏飽袂」？總召陳俊宇說，交通部推動北北基桃一二○○元「吃到飽」交通月票，預計七月上路，北部生活圈却獨缺宜蘭。縣議員吳宏謀、謝燦輝表示，縣府不作為，補助獨漏宜蘭，縣府團隊是在睡覺嗎？還是縣長只忙著官司，不在乎縣民權益？

縣議員陳文昌指出，縣府的不作為，讓縣民變成三等國民，變成東北角孤兒，北部生活圈我們沒有，花東發展條例宜蘭也沒，原因就是縣府沒擔當，不管是跟北北基桃合作或自己方案，要趕快提出來，不能無視通勤族權益。

交通部傾向宜蘭採單獨縣市處理

林茂盛指出，縣府在二月九日的交通首長會議，就明確表達要加入北北基桃生活圈，但並未獲採納，交通部傾向宜蘭採單獨縣市處理。

縣府概估，宜蘭縣往返雙北通勤族約七千人，縣內通勤通學也有五千人，依據交通部補助原則，是補助通勤民眾交通費的三成到五成，城際型通勤族一個月交通費約六千元，都內型約二五○○元，縣府在二月十七日提報，城際型月票以三成換算是一八○○元，都內型以五成算是一二五○元。

外界質疑為何無法適用一二○○方案，縣府表示，若以一二○○元定價，已超過交通部補助原則，宜縣計畫若獲中央核定，雙北通勤民眾可省下至少四千元交通費，比北北基桃民眾還多。

宜縣財政困難 盼中央全額補助

目前中央補助方式，是城際型中央補助九成，地方負擔一成，都內型中央補助七成五，地方負擔二成五；縣府交通處概算，若依縣府提報的票價核定，城際型縣府一年要負擔三六○○萬元，都內型要負擔二五○○萬元，宜縣財政困難，希望中央全額補助。

民進黨議會黨團抨擊縣府不作為，影響宜縣通勤族權益。（記者游明金攝）

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