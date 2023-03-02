冬山交流道修正報告 中央建議納公所意見

宜蘭縣政府爭取國道五號增設冬山交流道，冬山鄉長林峻輔盼交通部審慎評估。圖為國五高架橋下冬山路段。 （記者蔡昀容攝）

2023/03/02 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府「國道五號增設冬山交流道」可行性評估報告，修正後將拚第二次審議通過。立法院交通委員會昨赴宜蘭考察，冬山鄉長林峻輔強調，冬山交流道攸關整個溪南地區發展，扮演交通樞紐角色，盼交通部審慎評估。交部建議縣府納入修正，縣府回應，會接納各界意見參考。

鄉長請命 攸關溪南發展

高公局表示，今年一月召開首次審議委員會，但外聘審議委員認為，根據可行性研究，冬山交流道難以提升二十公里以上中長程旅次，地區交通效益即節省旅行時間，僅五至六分鐘，無法達到十分鐘以上，第一次審議未獲通過。

地方憂心，如果第二次審議再沒通過，冬山交流道就蓋不成了。立委陳歐珀請縣府提出修正報告後，由高公局先行召開「初審會議」，直到修正報告符合審議標準後，再召開第二次審議。

林峻輔則表示，冬山鄉人口屬縣內第三大，位於溪南平地鄉鎮市的中心，如能增設交流道，能有效紓解溪南車流，且助未來蘇花改分流，往東可至濱海，西到台九線，冬山交流道攸關溪南地區城鄉區域發展，扮演整個溪南的交通樞紐，期盼交通部審慎評估。

縣府︰接納各界意見參考

高公局坦言，若冬山交流道定位為提升短程旅次，會很難通過，建議縣府可補充鄉長意見，修正可行性評估報告。王國材表示，鄉長所言可納入報告再送審，會繼續予以支持。縣府交通處表示，各界及意見予以尊重，並接納參考。

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