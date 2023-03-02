北宜高鐵等建設 力拚2026動工

立法院交通委員會赴宜蘭考察，交通部長王國材率各局處首長，報告十項宜蘭重大建設進度。（記者蔡昀容攝）

2023/03/02 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕立法院交通委員會昨赴宜蘭考察，交通部長王國材率各局處首長，報告十項宜蘭重大交通建設進度。考察會議主席、立委陳歐珀建請相關單位克服困難，讓高鐵延伸宜蘭（簡稱北宜高鐵）、鐵路高架計畫等共五項工程，於二○二六年前發包開工。王國材表示，各案尚在進行中，期勉大家一起努力，讓宜蘭建設更好。

王國材︰各案進行中 一起努力

十項交通建設，包含交通部觀光局的蘭鐵五漁村、鐵道局的北宜高鐵、鐵路高架、東部快鐵、高公局的國五銜接蘇花改、冬山交流道、公路總局的台六十二線延伸、台二庚線延伸、蘇花安、蘭陽大橋改建。

北宜高鐵拚二階環評盡速通過

根據交通部報告，北宜高鐵計畫全長五十九．三公里，現正進行綜合規劃，並努力爭取二階環評盡速通過，預計二○二六年陳報核定後，接續辦理設計施工。

陳歐珀說，宜蘭的交通建設過去被嚴重漠視，每逢假日就塞車，但宜蘭即將進行多項重大交通建設，進入建設高峰期，未來五年，宜蘭縣內發包動工的重大工程，預計可達五千至六千億元。

陳歐珀表示，為了如期如質完成宜蘭各重大建設，必須跟時間賽跑，因此安排交通部到宜蘭說明各項進度，期許中央、地方協力，共同面對，解決問題，請各單位依據計畫完成工作進度，同時點名五項工程，北宜高鐵、鐵路高架、國五銜接蘇花改、台六十二線延伸、蘇花安，能克服萬難，在二○二六年前發包開工。

林姿妙︰交通建設應大力推展

王國材說，宜蘭有相當多觀光旅遊人潮，交通聯外道路需要改善，如高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化等，而為緩解國五壅塞，台六十二線延伸頭城將可紓解部分車流，五漁村方面則投入相當多資源，盼打造觀光廊帶。

王國材表示，謝謝地方給了很多意見，各案尚在進行中，期勉大家一起努力，讓宜蘭建設更好。宜蘭縣長林姿妙說，宜蘭人塞怕了，交通順暢和經濟發展，是宜蘭首要目標，交通建設應大力推展。

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