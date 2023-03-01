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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭228關懷協會 籲堅持台灣主權

    宜蘭運動公園二二八紀念物前，宜蘭縣二二八受難者家屬關懷協會理事長張文義、宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德持百合花致敬。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭運動公園二二八紀念物前，宜蘭縣二二八受難者家屬關懷協會理事長張文義、宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德持百合花致敬。（宜蘭縣政府提供）

    2023/03/01 05:30

    張文義︰別讓中共糟蹋台灣 避免悲劇重演 頭城受難者家屬盼公布真相

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府昨天舉辦二二八追思紀念活動，宜縣二二八受難者家屬關懷協會理事長、文史工作者張文義說，面對中國共產黨高喊「留島不留人」，台灣要堅持主權、具備武力，與民主國家同盟，別讓中共糟蹋台灣，避免重演二二八悲劇。

    張︰國家要自備武力 保護人民

    今年追思紀念活動主題為「同行」，期勉各界珍惜先人用生命爭取的自由、民主、人權，縣長林姿妙、議長張勝德、張文義及受難者家屬代表出席，齊聚宜蘭運動公園二二八紀念物前。

    張文義說，台灣必須堅持自己是主權國家，與世界民主國家結盟，具備保護自己的武力，軍人要面對侵略國家的敵人，不是拿槍對著人民，不要像專制國家一樣派軍隊謀殺人民。

    呂崧海︰父親平白無故遭槍殺

    受難者家屬呂崧海當警察的父親呂金發，一九四七年三月十九日深夜，與時任宜蘭院長郭章垣等七人，在頭城媽祖廟（慶元宮）前被槍殺分埋兩坑，事後經由地方仕紳出面溝通，軍方才准許家屬在天黑時收屍，此事被稱為「頭城二二八」事件。

    呂崧海說，媽媽背著出生兩個半月的他，從坑裡把爸爸遺體拉上來，和祖父母偷偷摸摸送到附近公墓埋葬，祖母傷心昏厥，祖父痛心流淚，父親為何平白無故被槍殺，家屬一直想知道真相。

    林姿妙說，二二八是歷史永遠無法撫平的傷痕，七十多年來，受難者家屬辛苦了，呼籲大家一起記取歷史教訓，隨後向家屬代表致意，會場氣氛莊嚴肅穆。

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