大樓管理員 須依勞基法投保

宜蘭縣政府籲各公寓大樓管委會，須依勞基法為管理員、警衛辦理投保，否則恐面臨百萬元罰款。（資料照）

2023/02/27 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕六十歲擔任大樓管理員的阿龍準備退休，管理委員會竟沒有為他提繳退休金；宜蘭縣政府勞工處指出，公寓大廈多雇用有管理員、警衛，受僱勞工都已納入勞基法適用對象，但許多大廈管理委員會，仍未依勞基法投保及聘用，勞工處將展開普查，一經查獲，管委會除需補提勞退金，還面臨最高一百萬元罰款。

宜縣將普查有無提撥勞退金

縣府勞工處接獲一宗申訴案件，擔任大樓管理員的阿龍六十歲了，正規劃退休生活，沒想到向勞保局查詢勞工退休金個人專戶，才驚覺管委會並沒有為他提繳每月工資六％以上的退休金。

縣府勞工處進行勞動檢查發現，阿龍在某社區擔任管理員，每日上班時間為早上七點至晚上七點，工作十二小時，月休六天，每月工資僅兩萬七千元，管委會不僅未依規定給付平日、休息日及國定假日加班費，也沒有給予勞工特別休假，管委會除需加徵滯納金補提勞退金，還因違反勞動基準法，面臨最高一百萬元罰鍰。

縣府勞工處表示，公寓大廈管委會的受僱勞工，目前已納入勞基法適用對象，凡管委會所僱用勞工，不論職稱為管理員、警衛、清潔及園藝人員等，皆受到勞基法之適用與保障。

縣府表示，民眾若對勞動權益或法令有諮詢需要，可撥打專線一九九九縣民服務專線，或縣府勞工處勞資關係科。

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