幼兒園調降師生比 宜蘭減招因應

幼兒園調降師生比，宜縣府啟動減招，114學年度全面達標。 （記者游明金攝）

2023/02/27 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕教育部宣布「一一二學年度調降幼兒園師生比到一：十二」，宜蘭縣政府教育處指出，一次性達標有困難，縣府將以逐年調降方式，在一一四學年度全面達成，不過，一一二學年就會啟動減招。至於個別熱門學校，減招後窄門更擠，縣府表示，除抽籤入學，也會協調到臨近幼兒園就讀。

逐年調降 114學年度達標

現行學前三至五歲幼兒師生比為一：十五，已逾四十年未調整。教育處指出，宜蘭縣國小有五十所學校附設幼兒園，班級數九十四班，每班兩個老師，師生比一：十五，學生上限三十人，總共可招收二八二○人，師生比調降一：十二，每班上限廿四人，僅能收二二五六人，須減招五六四人，每個鄉鎮市、每個學校狀況不同，要一次性達標有困難，因此與教育部溝通，同意以逐年調降方式辦理。

依據教育處的規劃，一一二學年度（今年八月）調為一：十四、一一三學年度一：十三、一一四學年度一：十二。縣府表示，一一二學年就會啟動減招，可招生數為二三七○人，較一一學年度減少二六五人，但一一一學年度招生數僅二一○七人，在少子化趨勢下，應仍可滿足需求。

熱門學校 協調到臨近就讀

不過，宜蘭市、羅東鎮部分熱門學校，現況就滿招，還要排隊抽籤，減招後更難進去，縣府表示，除抽籤入學，也會協調到臨近幼兒園就讀；宜蘭縣教師工會建議增班，兼顧中央政策與家長需求，縣府教育處表示，各校幾年前都配合教育部政策「增班設園」，學校已飽和，沒有空間增班。

縣府指出，幼兒教育選擇相當多元，除了國小附幼，還有鄉鎮市公所幼兒園、非營利幼兒園、準公共幼兒園以及私立幼兒園，整體的招生數，不會有不足問題。

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