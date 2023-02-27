天氣冷颼颼 清水地熱逾6000人擠爆

天氣冷颼颼，清水地熱成了最受歡迎的景點，熱騰騰地熱泉，冒起暖暖白煙，驅散寒意，園區擠爆人潮。 （宜蘭縣政府提供）

2023/02/27 05:30

太平山1800人追雪 水氣不足未降雪

〔記者游明金／宜蘭報導〕天氣冷颼颼，宜蘭縣大同鄉清水地熱成了最受歡迎的景點，熱騰騰地熱泉，冒起暖暖白煙，驅散不少寒意，昨天園區擠爆人潮。太平山也湧入民眾追雪，清晨溫度降至零度，部分風衝地區，樹梢枝葉有結冰，可惜溫度與水氣不足，未能降雪。

昨天是二二八連假第二天，強烈大陸冷氣團來襲，宜蘭地區時陰時雨，伴著冷洌寒意，讓人直發抖。雖然氣候不佳，清水地熱仍是爆滿情況，湧進六千餘名遊客，成了宜蘭縣最受歡迎的景點。

清水地熱知名度高 多是外地遊客

清水地熱泉從地下竄出，溫度高達九十度，園區面積有二．五公頃，有煮食池、泡腳池、泡腳野溪，是高人氣景點。

縣府表示，清水地熱九點開園，園區外早已停滿等待遊客的車輛，九點○五分，停車場二五○個停車位就停滿了，隨即啟動總量管制，車輛一出一進，預估今天仍會湧現人潮，請遊客排隊耐心等候。

地熱園區滿滿人潮，許多遊客撐著傘圍繞在煮食池、泡腳池，涼亭座無虛席，完全不受天氣影響。縣府指出，清水地熱有很高知名度，來得多是外地遊客。

中央氣象局針對宜蘭縣發布低溫特報，氣象專家預估昨晨氣溫降至最低，太平山區氣溫降至零度，迎風面還有一些水氣，有機會降雪；不少遊客在前天就上山追雪，期待白雪皚皚的北國風情。

太平山降至零度 樹梢結冰

不過，太平山莊表示，至昨天上午八點，太平山溫度零度，濃霧、霧雨，但溫度及水氣不足，無降雪情形，部分風衝地區樹梢枝葉有結冰情形，觀景大平台及木棧板設施亦有部分結冰狀況。

太平山莊前晚滿房，湧入兩百名遊客等待追雪，昨清晨也有三三○輛車上山，遊客約一八○○人，雖然沒有看到如糖霜般雪景，未能置身銀白世界，但遊客仍不減遊興，漫步園區體驗零度感覺，看著樹枝花朵結冰，也是難得經驗。

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