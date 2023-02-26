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    首頁　>　宜蘭縣

    為宜蘭寫童話 林秋萍出版7繪本

    宜蘭國小附設幼兒園主任林秋萍（右）陸續出版七本屬於宜蘭的繪本。左為合作的設計師周子涵。（民眾提供）

    宜蘭國小附設幼兒園主任林秋萍（右）陸續出版七本屬於宜蘭的繪本。左為合作的設計師周子涵。（民眾提供）

    2023/02/26 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國外有不少知名童話故事，衍生出各式各樣的繪本。宜蘭國小附設幼兒園主任林秋萍，希望宜蘭也能有屬於自己的繪本，因此結合宜蘭俗諺、自然地景、農耕生活、廟宇文化等，陸續出版七本繪本，以活潑、童趣的方式，帶孩童探索蘭陽平原。

    林秋萍是宜蘭壯圍人，任職的幼兒園位於宜蘭舊城，起初為了準備教案，開始了解舊城歷史，發現在地信仰、飲食、工藝、傳統產業，豐富了宜蘭的文史脈絡。

    「有語言才有文化，才有社群，才有在地；有了這些，才能在國際上找到自己的立足點。」林秋萍希望把這些歷程，介紹給孩子知道，二○一六年起，陸續撰寫《宜蘭好所在》等繪本，其中《東東的咚咚鏘》、《呱呱搶救大西瓜》，由宜蘭女婿、平面及玩具設計師周子涵操刀繪製。

    《東東的咚咚鏘》主人翁「東東」的原型，是舊城百年中藥鋪「廣生藥房」第四代傳人周東彥，以宜蘭大拜拜為背景，描述從小喜歡跳舞和大神尪的東東，長大之後，發現民俗節慶正走向式微，因此做出行動。

    最新出版的《呱呱搶救大西瓜》，描述一隻住在蘭陽溪的青蛙「呱呱」，和其他朋友們，組成超級英雄小聯盟，默默守護在蘭陽溪種西瓜的農夫、農婦。故事也融入宜蘭才有的農耕諺語，如「龜山（指龜山島）若蓋頭，大雨隨時到」，帶孩童認識家鄉。

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