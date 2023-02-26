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    首頁　>　宜蘭縣

    冬山交流道可行性評估 首審未過

    宜蘭縣政府爭取國道五號增設冬山交流道。圖為國五高架橋下冬山路段。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣政府爭取國道五號增設冬山交流道。圖為國五高架橋下冬山路段。（記者蔡昀容攝）

    2023/02/26 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府前年完成國道五號增設冬山交流道的可行性評估，提送高速公路局審議，優先施作北側匝道，上月召開第一次審議委員會卻未獲通過。縣府表示，將依據中央建議調整和溝通，爭取第二次審議通過。

    宜縣府︰調整內容再送二審

    冬山鄉人口數約五萬三千人，在宜縣十二個鄉鎮市中排名第三，距離最近的國五交流道位於羅東，每逢假日就嚴重回堵，縣府二○二○年啟動增設冬山交流道可行性評估。

    縣府可行性研究前年三月送交高公局，高公局今年一月三十日召開第一次審議委員會，認為增設冬山交流道，僅能分流羅東交流道交通量，無法提升國五主線服務水準，提供中長程旅次需求性低。

    高公局建議加強說明增設需求

    高公局建議縣府，針對增設需求性、提升地區交通效益，加強補充說明，並提高經費負擔比例，以提高評分，通過第二次審議；如果失敗，縣府須另提替代方案，重新進行可行性研究。縣府表示，尊重中央審議結果，會進行檢討修正，透過計畫書報核與中央溝通。

    冬山鄉長林峻輔對此不認同，冬山交流道不僅分流羅東交流道車潮，也可調解蘇花改車流，往東有省道，往西有濱海公路；同時也對地方發展有極大影響，周邊工業區有諸多公司，促使人才聚集，對產業有利，且冬山是觀光城鄉，合法民宿和休閒農業區數量位居縣內之首。

    林峻輔呼籲縣府，到公所聽取地方聲音，一起促成冬山交流道，盼縣府展現魄力和決心，極力爭取。

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