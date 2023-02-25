連三年比利時評鑑三顆星》鳳梨香紅玉紅茶 獲榮譽水晶獎章

青農黃子誠產製「鳳梨香紅玉」紅茶，參加比利時國際風味評鑑所評比，連續三年獲最高等級三顆星殊榮。（記者蔡昀容攝）

2023/02/25 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕罹癌的三星鄉第二代製茶青農黃子誠，產製「鳳梨香紅玉」紅茶，參加「食品界米其林」比利時國際風味評鑑所評比，連續三年獲最高等級三顆星殊榮，晉升獲得榮譽水晶獎章。他說，希望讓茶被看到，讓茶會說話，讓大家知道宜蘭茶。

四十三歲黃子誠，二十九歲返鄉接手父親的黃記製茶廠，並與妻子創立「宜紅茶苑」品牌，經營兩公頃茶園；他認為，宜蘭茶面積不大，但品質好，只是早期以代工為主，並以烏龍茶為主要市場，較難凸顯產品差異，為了做出市場區隔，他研究製作不同風味的紅茶，栽培在宜蘭較少栽種的紅玉品系。

黃子誠十一歲罹患甲狀腺癌，右手臂也因意外而神經叢斷裂，手部不靈敏，偶爾還會痠痛不適，進出醫院。但他不放棄，堅決製茶，每到收成，採茶、萎凋、發酵、揉捻、乾燥，從早晨忙到晚，一氣呵成，不敢有一點疏失，避免風味跑掉。

黃子誠自產一款「鳳梨香紅玉」，茶湯濃郁甘醇，帶有鳳梨果乾香氣；二○二一年獲得比利時iTQi風味絕佳獎章，創下宜蘭茶農首例；去年、今年皆傳捷報，連三年獲獎，進一步拿到「榮譽水晶獎章」。

黃子誠說，第一次參賽，抱持嘗試的心態，第二次獲獎，表示茶葉品質穩定，第三次獲獎，表示確實受到國際專家肯定，能有如今成績，要感謝父親奠定基礎。

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