宜蘭通勤月票 提縣內、跨縣市兩案

交通部「中央促進公共運輸使用方案」，宜蘭縣提出縣內、跨縣市兩案。（記者蔡昀容攝）

2023/02/24 05:30

未納入北北基桃生活圈 縣府將提送通勤族群數據 盡速申請

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕交通部規劃中央促進公共運輸使用方案，各縣市可循生活圈方式跨縣市合作提案，也可單一縣市提案。宜蘭縣未納入北北基桃生活圈，暫循單一縣市路線準備提案申請，外界質疑，是否只會提縣內通勤月票？縣府澄清，宜蘭縣跨縣市通勤族適用的城際通勤月票、縣內通勤族適用的都市內通勤月票都會提案。

七縣市循單一縣市路線申請

根據交通部規劃，北北基桃、中彰投、南高屏等三大生活圈共十縣市發行月票，可搭乘捷運、輕軌、公車、客運、台鐵、公共自行車、渡輪，票價從數百元至一千二百元不等，另有七縣市循單一縣市路線申請，提出城際通勤月票（跨縣市通勤）或都市內通勤月票（縣市內通勤）方案。

民進黨團呼籲積極向中央申請

七縣市之一的宜蘭縣，一度傳出僅提都市內通勤月票方案，引起民眾反彈，認為此舉無助於跨縣市到雙北工作的人，民進黨議會黨團總召陳俊宇呼籲縣府應積極向中央申請。

通勤人數 城際約7千都市內5千

縣府交通處澄清，城際通勤月票與都市內通勤月票都會申請，宜縣城際通勤族群估計有七千人，每人平均月花費六千元，都市內通勤族群五千多人，平均月花費二千五百元。

交通處表示，交通部公路總局九日邀集二十二縣市政府開會，討論中央促進公共運輸使用方案，縣府積極爭取，後續也提送城際和都市內通勤族群人數等數據，中央細節補助計畫發布後，各地方政府才能精算經費分擔，再據此提出申請，中央一公布計畫，將以最快速度申請。

宜縣立委陳歐珀發布新聞稿指出，縣府與北北基桃四市溝通，盼加入生活圈，納入一千二百元月票方案，溝通上似乎不太順暢。對此，副縣長林茂盛澄清，未與四市協商，但九日會議上確實向交通部爭取納入生活圈，中央最後定調未納入，縣府予以尊重，並循單一縣市路線提出兩種月票方案，持續為縣民爭取最大優惠。

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