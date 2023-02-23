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    三星上將梨寒害 估3成5受災

    宜蘭縣三星上將梨嫁接後遇上寒流，果農愁眉不展。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣三星上將梨嫁接後遇上寒流，果農愁眉不展。（記者江志雄攝）

    2023/02/23 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星上將梨嫁接後遇上寒流，全鄉估計有三十五％面積受災，縣府將辦理勘災，協助農民申請農業天然災害現金救助，其中上將梨主力品系黃金梨，因無梨穗嫁接，今年產季首度「斷貨」。

    上將梨主力 黃金梨占一半

    宜蘭縣平地高接梨栽種面積約五十六公頃，年產值一．五億元，三星上將梨近四十五公頃，占全縣八十％，今年一月完成嫁接，春節前後寒流來襲，造成花芽壞死無法結果，必須重新嫁接，為農民增加不少成本。

    三星鄉公所派員了解，估計全鄉受災面積占三十五％，縣長林姿妙、鄉長李志鏞、鄉代會主席陳世玉等人，昨天進入梨園關心災情，梨穗受災心血付諸東流，讓果農愁眉不展，林姿妙責成縣府農業處成立勘災小組，會同農改場、農糧署等單位儘速下鄉勘查。

    縣府農業處表示，三星上將梨全鄉損害率若有二十％，便達農業天然災害現金救助標準，每公頃可獲六萬二千元現金救助，縣內其他鄉鎮也有高接梨穗零星災害，將一併勘查。

    梨農︰賣相討喜 消失可惜

    三星上將梨有黃金梨、豐水梨、幸水梨等多種品系，過去幾年，黃金梨栽種面積占一半，嫁接梨穗從中國進口，傳因兩岸關係緊張，去年底黃金梨穗未能輸台，農民被迫改接其他品系，今年六、七月產季，消費者到三星鄉將買不到黃金梨。

    果農張荃琅說，黃金梨品系行銷多年後已打出知名度，不少消費者指名黃金梨，希望今年底梨穗順利進口，明年產季「重出江湖」；另有果農認為，黃金梨金黃色果皮不僅討喜，更是一大特色，如果從上將梨品系中消失，讓人覺得相當可惜。

    上將梨主力品系黃金梨，因無梨穗嫁接，今年產季將首度「斷貨」。（資料照）

    上將梨主力品系黃金梨，因無梨穗嫁接，今年產季將首度「斷貨」。（資料照）

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