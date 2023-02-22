宜蘭》228連假國5車流 估每日7萬輛次

國5預估在228連假，每天將湧入7萬輛次車流，較平日至少增3成。（資料照）

2023/02/22 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕二二八的四天連假，宜蘭縣政府交通處預估，在連假期間，國五南北雙向每天的車流量將達七萬至七萬二千輛次，相較平日至少增加三成車流；廿五日連假首日，南下車流將出現最高峰，預估有五萬輛次；北上最高峰則在廿八日收假日，也會有四萬三千輛次。

車流較平日至少增加3成

交通處長王明輝說，平日國五北上車流平均兩萬七千餘輛次，南下兩萬六千餘輛次，雙向約五萬四千輛次，一般假日北上三萬四千輛次，南下三萬五千輛次，雙向約七萬輛次；二二八連假車流比一般假日稍多，但比平常日至少多出三成。

學校開放停車 增377車位

縣府表示，除了國道，連假期間，觀光景點、轉運站、火車站也都會湧入車潮，縣府協調各學校開放停車空間，可增加三七七個停車位。

縣府交通處指出，若以雪隧每小時超過二千輛次做為塞車預估，國五連假南下，首日塞車時段為八時至十九時，第二天是五時至十七時，第三天則是八時至十三時；北上部分，第二天十三時至廿二時，第三天九時至廿二時，第四天七時至廿一時，縣府籲民眾搭乘大眾運輸，自行駕車請避開壅塞時段。

宜縣警局交通隊表示，因應連假觀光車潮，已要求各分局依熱時、熱點規劃交通疏導勤務，針對熱門風景區十二處、網紅名店、小吃十八間及羅東、宜蘭夜市，加強巡查取締違規停車，確實維護交通秩序，警局除了成立交通緊急應變中心，並編排交通快打警力四百人次，即時應處突發狀況，預估投入八千人次警民力，全力維護交通。

蘇花路廊 估每日湧2萬輛次

至於蘇花路廊部分，連假期間南北雙向預估每天湧入一萬九千至兩萬兩千輛次車流，與平日一萬兩千輛次相比，恐增加四成以上，也較一般假日的一萬六千輛次增加不少；連假首日蘇花路廊南下車流恐達一萬七千輛次達高峰，北上車流高峰將出現於第四天收假日，預估有一萬五八○○輛次。

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