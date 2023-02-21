清水大閘門改建 廉政平台拚招標

宜蘭五結清水防潮大閘門使用已超過50年，宜蘭縣政府辦理大閘門改建工程，總工程費16.6億元。（資料照）

2023/02/21 05:30

工程費16.6億 6次無人投標 宜縣府首設平台公開討論

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理五結清水大閘門改建工程，總工程費十六．六億元，卻歷經六次流標，無人投標。縣府擔憂業界藉由「圍標」，意圖墊高工程款。廠商強調，工程風險值過高，無利可圖。縣府政風處、水資源處合作，為化解公部門與業界歧異，首創廉政平台，盼藉由公開對話、透明機制，促成工程招標。

縣府憂變相「圍標」意圖墊高經費

五結鄉冬山河下游的清水大閘門，建於一九六八年，歷經半個多世紀，構造物老舊損壞，這些年來，地方一直爭取改建。縣府向中央爭取十三．七億元辦理改建工程，二○二一年十二月首次招標，迄今年餘，至今年一月共辦理六次招標，均無人投標全數流標。

縣府指出，去年烏俄戰爭爆發，造成鋼料等原物料大漲，加上疫情缺工缺料，物價波動，縣府在去年二月間第三次招標時，就將預算調高至十六．六億，但還是招標不出去。

這六次招標都有人領標，但最後卻無人投標，引起議論；縣府擔心，廠商是否都說好不投標，這也是變相「圍標」，藉由標不出去，讓縣府再墊高工程款，之前預算因應物價，已調高二．九億元，若再拉高恐會被認為圖利廠商，承辦人心裡也怕怕的。

業界認為工程風險過高 恐賠錢

據了解，業界認為該工程風險過高，在水域與水底作業有一定難度，要在三年的工期完工，不確定因素很高，再加上若有颱風、大雨，水域備料與施工受損，要由廠商自行吸收損失，恐無利可圖，甚至賠錢。

為解決問題，縣府成立廉政平台；政風處指出，這是宜縣第一次針對工程設立的廉政平台，近期將邀請縣府、水利署、工程會、廠商等，召開平台會議就招標案進行討論，包括經費、風險等疑慮，都可公開透明表達，同時邀請檢調廉列席，開誠布公解決問題，若能達成共識就列入下次標案修改，希望盡早促成工程進行。

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