冬山武淵水火同源 二期工程擴建

冬山鄉武淵水火同源是知名景點，鄉公所編列一千八百萬元經費擴建，預計三月初動工。 （冬山鄉公所提供）

2023/02/20 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉「武淵水火同源」是地方上知名景點，鄉公所編列一千八百萬元辦理第二期工程擴大園區，增設攀爬網、滾輪式溜滑梯等，預計三月初動工，工期二百一十個日曆天，打造成親子公園。

擴大腹地 增設多樣化遊具

冬山鄉武淵村天然湧泉夾帶沼氣，早期許多住戶以鐵桶蒐集隨湧泉冒出的天然氣，用來燒菜、煮飯、烘衣，持打火機點燃，會出現「火出水中」現象，縣府於二○一八年在當地的國道五號高架路面底下闢建一處遊憩區，取名武淵水火同源，啟用後交由冬山鄉公所管理。

武淵水火同源屬於開放空間，目前有泡腳池、大碗公造型溜滑梯、舖設人工草皮，是親子遊憩熱門景點，假日人潮絡繹不絕，鄉公所辦理第二期工程擴建園區，已完成發包作業。

斥資1800萬 預計3月初動工

冬山鄉公所表示，第二期工程占地一萬二千平方公尺，農委會水保局補助一千三百五十萬元，公所自籌四百五十萬元，合計一千八百萬元，將增設攀爬網、滾輪式溜滑梯等，完工後可望擴大武淵水火同源的腹地，透過多樣化遊具與玩法，吸引更多大小朋友到此一遊。

第二期園區也建在國道五號高架路面底下，因有國五遮陽避雨，降低宜蘭多雨天候的干擾，鄉公所希望一、二期園區串聯，成為優質的親子公園。

遊客李小姐說，武淵水火同源園區安全舒適，適合親子出遊，期待第二期工程儘速完工，屆時將揪友再度同遊。

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