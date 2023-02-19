照顧年長心障 蘭智住宿家園動土

財團法人蘭智社會福利基金會「田心歡喜家園」動土，左起基金會董事長余江文、宜蘭縣長林姿妙、立法院長游錫堃、立委陳歐珀。（記者蔡昀容攝）

2023/02/19 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕財團法人蘭智社會福利基金會，三十二年前開始照顧宜蘭地區的心智障礙者，隨著心障者邁入五十、六十歲，父母或手足也漸衰老，難以照顧。在基金會爭取補助及籌募下，「田心歡喜家園」昨動土，未來可提供六十名年長心障者住宿型照顧。

蘭智原就提供心智障礙者日間和住宿型的照顧，經三十多年歲月，不少日間照顧的心障者，邁入老年，父母、手足也逐漸衰老，成為「雙老」或「多老」家庭，無法給予照顧，衍生出更多住宿型照顧需求。

明年底完工 經費尚缺逾三千萬

為了讓心障者獲得更完整且持續的全人關懷服務，蘭智籌劃「田心歡喜家園」，獲衛生福利部四三○○萬元、宜蘭縣政府四五○萬元補助，昨天動工，工期約兩年，預估二○二四年底完工，立法院長游錫堃、立委陳歐珀、縣長林姿妙等，都出席動土典禮。

游錫堃表示，他擔任省議員時期，就認識並協助蘭智，為了照顧心障者，基金會的心酸和努力，他略知一二，對此致上十二萬分的敬佩。

基金會表示，除了建築工程經費，內部裝潢等費用尚需四千萬元，去年十月起，發動「一人認養一磚瓦」募款活動，每磚瓦兩千元，截至上月已招募兩百多人，認養二三○○塊磚瓦，即四六○萬元，尚缺三五○○萬餘元，盼各界支持認養，讓「田心歡喜家園」早日啟用。

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