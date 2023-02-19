宜蘭擬全面開放水域 申請改備查

宜蘭縣政府研議全面開放水域遊憩，圖為安農溪泛舟。（資料照）

2023/02/19 05:30

評估安農溪、冬山河 須符合環境生態、居民生活、漁民生計與遊憩安全

〔記者游明金／宜蘭報導〕「申請制」改為「備查制」！宜蘭縣政府研議全面開放所轄水域；之前南澳沙灘已公告開放，目前正在進行安農溪與冬山河的評估，已委由海洋大學針對環境承載量進行調查；縣府強調，水域開放只要符合環境生態、居民生活、漁民生計與遊憩安全等四原則，評估沒有問題，各單位有共識就可以公告開放。

宜蘭縣有豐沛的湖、河、海資源，對於水域活動推廣具優勢；但水域遊憩活動屢遭限制，除禁止水域不能戲水，未禁止水域也要申請獲准才能下水，未申請可處一萬元至五萬元罰鍰。近幾年，水域遊憩活動蓬勃發展，相關玩家、團體與業者都爭取鬆綁，盼能從申請制改為備查制。

將訂定規範 與地方建立共識

縣府工商旅遊處指出，水域開放是時代趨勢，宜蘭縣政府所轄水域將朝全面開放方向研議，但全面開放不是不管理，還是會以四大原則為前提訂定相關規範，例如戲水季節、遊憩種類等，這些要尊重專業，並與地方、公協會建立共識辦理。

以南澳沙灘為例，二○一八年曾發生遊客遭瘋狗浪吞噬，造成五死悲劇，縣府下令禁止水域活動，相關團體抨擊因噎廢食。縣府委託成功大學辦理檢討評估，二○二一年二月重新公告開放，無須申請與備查，但因季節安全性問題，每年十月至隔年三月禁止戲水。

委託海大調查 作為開放依據

另，安農溪水域目前僅開放兩家業者從事泛舟，民眾質疑為何只開放業者泛舟營利，個人或團體要從事相關水域活動卻被禁止，明顯不公平。冬山河也是要申請才能下水，且許多河段被列為禁止水域，受到很多限制。

縣府工旅處表示，安農溪與冬山河水域遊憩資源環境承載量評估與開放規劃，均已委託海洋大學辦理，全面檢視水域環境、資源及安全等，作為未來開放與管理依據，在規劃過程，若有個別議題提早達成共識，既有開放河道可從申請制改為備查制，都可以提前實施，縣府會在現場設置QR Code讓民眾掃描登錄備查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法