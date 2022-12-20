拚建蘇花安 最快2024年動工

蘇花改工程處同仁登上南方澳跨港大橋巡禮。 （蘇花改工程處提供）

2022/12/20 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕南方澳跨港大橋重建工程已完工通車，蘇花改工程處接下來施工重點是花東縱谷公路安全景觀大道拓寬、蘇花公路安全提升計畫（蘇花安），蘇花安環評說明書預計明年底前提送環保署審查，最快二○二四年動工。

蘇花改工程處︰盼2031年完工

成立十一年的蘇花改工程處，被譽為公路總局東部最強施工團隊，負責施作的蘇花改二○二○年一月全線通車；南方澳三年多前發生斷橋，臨危受命接下重建任務，歷經二年五個月施工後大功告成，前天舉辦通車祈福典禮，工程處同仁上橋巡禮合照留念，新橋已點交給台灣港務公司維管。

工程處完成蘇花改及南方澳跨港大橋後還有二大工程，其中花東縱谷公路安全景觀大道拓寬，即台九線花蓮及台東路段工程仍在施工，預定二○二七年完工；另外，蘇花安計畫目前進入綜合規劃與環評監測階段。

蘇花改工程處說，蘇花安環評說明書將明年十月送到交通部審核，再提送環保署審查，最快二○二四年動工，二○三一年完工。

蘇花改有蘇澳到東澳、南澳到和平、和中到大清水三個路段，全長三十八．八公里，未被列入蘇花改改善路段，納入第二階段的蘇花安計畫，包括宜蘭縣東澳到南澳十一公里、花蓮縣和平到和中五．七公里、和仁到崇德十四公里，合計三十．七公里，工程經費估計七百億元。

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