宜市跨年晚會 蘭城新月廣場嗨唱

宜蘭熊讚跨年晚會三十一日晚上在蘭城新月廣場舉行，市公所昨為活動宣傳，邀民眾一起來跨年。（記者游明金攝）

2022/12/20 05:30

當天下午5時起周邊交管 蕭煌奇獨家演唱 「三金」優秀藝人演出

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭熊讚跨年晚會十二月三十一日晚上八時至翌日零時三十分，在蘭城新月廣場登場。今年跨年，金曲歌王蕭煌奇將在宜蘭獨家演唱，並有金鐘獎、金馬獎得主一起參與主持、演出，還有知名歌手郭靜、蕭秉治等人，卡司陣容堅強；宜蘭市公所邀請大家一起來跨年，迎接新的一年到來。

宜蘭熊讚跨年晚會的卡司，由曾獲金鐘獎戲劇節目男配角獎的馬力歐搭配林佩遙主持；並邀請蕭煌奇、蕭秉治、郭靜、聲林之王冠軍李友廷、日籍女星阿部瑪麗亞、金馬獎最佳原創電影音樂得主法蘭、鋼琴詩人黃霆睿、快嘴饒舌歌手李杰明、爆發創作系歌手九九與聲林之王歌手段芸芸演出。

市公所指出，今年邀請得過金鐘獎、金曲獎與金馬獎的優秀藝人演出，三金降臨，歌手輪番上陣，保證精彩，蕭煌奇更是在宜蘭獨家演出，歡迎大家一同參加晚會，迎接新的一年。

市公所特別提醒民眾，跨年晚會當天下午五時至翌日凌晨二時，將實施道路交通管制，舊城南路（泰山路以東至中山路二段以西路段）、西後街（舊城南路以北至南興街以南路段）、民權路二段三十八巷（民權路二段以北至舊城南路以南路段）實施封閉管制。

另，神農路二段、中山路二段及中山路三段、舊城南路，則實施彈性管制，請民眾配合繞道通行。

江聰淵︰會辦得更好更熱鬧

市公所昨舉行記者會，歌手李杰明、九九到場獻唱；市長江聰淵邀請即將上任的準市長陳美玲一同參與。江聰淵說，有人質疑今年跨年晚會沒有要辦，他特別澄清一定會辦，會辦得更好、更熱鬧、更成功，三十一日他已卸任市長，會交棒給陳美玲，以觀眾身分和所有市民坐在台下聽歌，也希望市政能有最好的延續。

陳美玲說，會邀請江市長一起參加跨年晚會，他是我們永遠的市長，跨年晚會不只是有優秀藝人，更有優秀市民與觀光客一起參與，歡迎大家到宜蘭市這座經典小鎮，一起跨年。

羅東跨年晚會 10組藝人開唱

〔記者江志雄／宜蘭報導〕羅東跨年晚會訂於三十一日晚間七點在羅東中山公園登場，邀請丘與樂樂團等十組藝人到場表演，十一點五十九分時，鎮長吳秋齡與現場觀眾將一起倒數，告別二○二二年，喜迎二○二三年到來。

跨年晚會開幕後，安排羅東鎮高中職社團表演街舞，炒熱會場氣氛，八點由丘與樂樂團開場演唱，進入晚會重頭戲，十組藝人以接力形式表演勁歌熱舞，活動期間，羅東中山公園周邊道路實施交管，羅東鎮立體停車場只出不進。

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