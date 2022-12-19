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    油罐車司機︰相信新橋蓋得很堅固

    斷橋事故中墜橋受傷的油罐車司機張建昌（左），與妻子連袂出席新橋通車祈福典禮。 （記者江志雄攝）

    斷橋事故中墜橋受傷的油罐車司機張建昌（左），與妻子連袂出席新橋通車祈福典禮。 （記者江志雄攝）

    2022/12/19 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕南方澳跨港大橋坍塌時，橋上的中油油罐車掉落橋墩起火燃燒，司機張建昌幸運逃離死神魔掌，昨獲邀出席新橋通車祈福典禮，談到三年多前恐怖遭遇，他一臉淡定地說，鬼門關前走一遭後逐漸揮別陰影，盼新橋帶動地方繁榮。

    二○一九年十月一日上午九點半，張建昌駕駛中油油罐車載運兩萬公升甲種漁船油（柴油），開上南方澳跨港大橋後由西往東行駛，快要駛離橋面時，大橋突然斷裂，油罐車隨斷橋掉落，撞上橋墩陷入火海，當時命懸一線的張建昌被及時救出，送醫急救保住性命。

    斷橋後，南方澳跨港大橋歷經兩年五個月施工完成重建，張建昌對這事已經釋懷，事發時橋上只有他的車。他回憶，剛上橋就發現大橋鋼索抖動，感覺不太對勁，便狂踩油門加速前進，還差一秒鐘就可駛離橋面，但橋梁冷不防斷裂，連人帶車掉下去，醒來時已躺在醫院病榻上。

    張建昌說，意外發生後，斷橋畫面持續在腦海播放，他的心情難免低落，經過一段時間療傷止痛，慢慢走出陰霾，傷勢復原重返中油上班，但已不再駕駛油罐車，明年將屆齡退休。

    談到對新橋的期許，張建昌直指斷橋帶給南方澳重大衝擊，重建後的大橋，造型獨樹一格，可望吸引大批遊客拍照打卡，掀起新一波朝聖熱潮，希望藉此振興商機帶來繁榮，他相信新橋蓋得很堅固，並以開玩笑語氣說，很想再開油罐車上橋體驗一下。

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