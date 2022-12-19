南方澳跨港大橋通車 小英盼帶動繁榮

新橋橋面寬度十三到十四．六公尺，雙向車道各有一線快車道、慢車道、人行道。 （記者江志雄攝）

2022/12/19 05:30

總統蔡英文、蘇揆親蒞剪綵 墜橋受傷的油罐車司機張建昌也來見證

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳跨港大橋完成重建，昨天舉辦通車祈福典禮，總統蔡英文表示，見到這座嶄新的大橋，可感受到南方澳轉型與重生，期盼新橋通車後為地方帶來發展的契機。

總統蔡英文偕同行政院長蘇貞昌、公共工程委員會主委吳澤成、縣長林姿妙等人出席新橋通車祈福典禮，並共同剪綵，斷橋當時墜橋受傷的中油油罐車司機張建昌也是座上賓。

總統期許交通便利、觀光熱絡

蔡英文表示，三年多前發生斷橋，對南方澳帶來嚴重衝擊，如今新橋完工，不僅是南方澳新地標，也是重要象徵，出海漁民返港時見到大橋，就知道將回到溫暖的家，尤其通車後會讓周邊商圈更繁榮，交通更便利，觀光更熱絡，她期待這是南方澳發展的契機。

斷橋後 進行全國橋梁總體檢

蘇貞昌說，藉由這次斷橋事件，啟動全國二萬六千座橋梁總體檢，查出一○一座需要重建補強，隨即全面動工，至今完成一百座，剩下一座明年四月完工，同時還建立橋梁監管制度，每座橋都有要人管，且要管到位。

新橋梁入港意象 日夜皆搶眼

重建後的新橋全長七九六公尺，橋面寬度十三到十四．六公尺，雙向車道各有一線快車道、慢車道、人行道，最高處橋底距離海面二十三公尺，橋體造型融入鯖魚及海浪兩大元素，展現小魚洄游出海、大魚豐收入港意象，橋面設置一二四盞ＬＥＤ景觀照明燈，入夜後點亮藍色燈光，營造出南方澳新夜景。

南方澳跨港大橋二○一九年十月一日坍塌，造成六名外籍漁工死亡、十二人受傷，當年的交通部長林佳龍承諾事發三年內完成重建，原訂今年九月十八日完工，不料五月底發生灌漿意外，工期展延三個月；新橋斥資九．八億元，有抗腐蝕及耐震設計，耐久年限一百年，歷經兩年五個月施工後大功告成，將交給台灣港務公司維管。

南方澳跨港大橋通車祈福典禮，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、公共工程委員會主委吳澤成、宜蘭縣長林姿妙參加剪綵。（記者江志雄攝）

南方澳跨港大橋重建工程斥資九．八億元，新橋有抗腐蝕及耐震設計，耐久年限一百年。（記者江志雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法