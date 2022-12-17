迎春節 三星銀柳拚內需市場

三星鄉盛產的銀柳，經過花藝老師的巧手，展現豐富的樣貌。 （記者蔡昀容攝）

2022/12/17 05:30

過年應景花材 1/14-15三星青蔥銀柳節 可現場採買 也可向農會預訂

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕銀柳諧音「銀樓（有銀有樓）」、「銀兩」，象徵財源廣進，在農曆年期間，是應景的居家花材擺設。宜蘭縣三星鄉種植的銀柳占全國九成以上產量，今年疫情趨緩、航運順暢，銀柳外銷順利，預期年前內需市場會有採購潮，農會將辦三星青蔥銀柳節推廣。

三星銀柳產量 佔全國9成

三星鄉銀柳栽培面積三十二公頃，年產量可達二二四萬支，創造五六○○萬元產值，內銷占六成，外銷占四成；外銷多往有華人族群的東南亞國家，如馬來西亞、新加坡等。

農糧署東區分署指出，今年寒流夠冷，銀柳粒粒飽滿，芽鱗色澤比往年艷紅，但寒流來得晚加上明年農曆春節較早到來，農民為了趕外銷出貨，等不及芽鱗自行掉落，得進行「人工落葉」，多一道工序。

航運解封 外銷逾10個貨櫃

縣府農業處表示，前兩、三年受疫情影響，航運時程延宕，部分民眾避免親友聚會，過年氣氛減弱，外銷較不順利，今年航運解封，銀柳訂單超過十個貨櫃，目前陸續出貨，農曆年前兩週則在國內市場銷售。

三星地區農會販售的銀柳，長度有三台尺、四台尺、五台尺與六台尺，一把三十五支，兩百到四百元不等，民眾可先預購，洽詢電話03-9893900分機205。

除了應景的銀柳，今年多雨的天氣，讓三星蔥更加細緻軟嫩，三星農會將於一月十四日至十五日舉辦「三星青蔥銀柳節」，昨舉辦宣傳記者會。

農會說，三星青蔥銀柳節有超過四十個農特產年貨攤位，還有表演、美食攤、Apple Watch抽獎，歡迎民眾攜家帶眷來採購年貨、吃美食；現場有銀柳花藝DIY、蔥花嘣米香DIY等活動，採線上報名，請洽2022三星青蔥銀柳節官方網站。

三星鄉盛產的銀柳，適合在農曆年節期間作為居家擺設。 （記者蔡昀容攝）

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