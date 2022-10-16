為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    江聰淵：林姿妙家族出脫益興礦業股權 錢去哪

    民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵昨質疑，林姿妙家族出脫益興礦業的龐大股權金額，跑去哪了？（記者蔡昀容攝）

    民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵昨質疑，林姿妙家族出脫益興礦業的龐大股權金額，跑去哪了？（記者蔡昀容攝）

    2022/10/16 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉財產來源不明、洗錢等罪嫌被起訴，但候選人財產申報現金、存款皆零元，引起熱議。民進黨縣長候選人江聰淵昨也質疑，林姿妙家族出脫益興礦業，龐大股權金額跑去哪？

    也是零存款 江：無來源不明金流

    江聰淵並指出，宜蘭縣第二行政中心工程標案高達十四．三億元，得標廠商是承接益興礦業股權的公司股東，有檢舉指出，得標廠商曾去勸退其他投標廠商，是否使用不當手段？他會把檢舉資料交給檢調調查。對此，林姿妙陣營表示，尚在了解。

    對於林姿妙質疑江聰淵財產申報同樣存款、現金都是零，為何只針對林姿妙惡意操作？江聰淵昨出席民進黨羅東鎮長候選人黃適超的活動時表示，他與林姿妙不同的是，他沒有前立委楊吉雄幫忙處理七千多萬元來源不明金流，也沒有人頭帳戶。江聰淵並質疑，林姿妙兒女二○二○年出脫益興礦業股權，「這些龐大股權金額，跑到哪裡去了？」

    據了解，益興礦業位於蘇澳白米溪上游，二○○八年設立，林姿妙兒子林宜弘、女兒林羿伶曾分別擔任董事長及董事，楊吉雄則是監察人，二○一七年該公司因違反森林法挨罰十二萬元，二○一八年違反水土保持法被罰六萬元。林姿妙二○一八年參選縣長時，就是藍綠攻防議題，當年林宜弘退居董事，楊吉雄辭去監察人，林宜弘與林羿伶擔任董事至二○二○年。

    質疑承接股權成員 不法得標工程

    此外，宜蘭縣第二行政中心工程，招標金額高達十四億三千萬元，江聰淵也質疑，得標廠商是承接益興礦業股權的公司股東，這是不是又是一筆資金來源不明的款項？他已接獲檢舉，招標過程中，有得標廠商經營團隊成員勸退其他投標廠商，是否涉及不法或用不當手段取得這個工程？這個標案與益興礦業金流是否有關？他會把檢舉資料交給檢調查清楚。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    宜蘭縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播