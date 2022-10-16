江聰淵：林姿妙家族出脫益興礦業股權 錢去哪

民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵昨質疑，林姿妙家族出脫益興礦業的龐大股權金額，跑去哪了？（記者蔡昀容攝）

2022/10/16 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉財產來源不明、洗錢等罪嫌被起訴，但候選人財產申報現金、存款皆零元，引起熱議。民進黨縣長候選人江聰淵昨也質疑，林姿妙家族出脫益興礦業，龐大股權金額跑去哪？

也是零存款 江：無來源不明金流

江聰淵並指出，宜蘭縣第二行政中心工程標案高達十四．三億元，得標廠商是承接益興礦業股權的公司股東，有檢舉指出，得標廠商曾去勸退其他投標廠商，是否使用不當手段？他會把檢舉資料交給檢調調查。對此，林姿妙陣營表示，尚在了解。

對於林姿妙質疑江聰淵財產申報同樣存款、現金都是零，為何只針對林姿妙惡意操作？江聰淵昨出席民進黨羅東鎮長候選人黃適超的活動時表示，他與林姿妙不同的是，他沒有前立委楊吉雄幫忙處理七千多萬元來源不明金流，也沒有人頭帳戶。江聰淵並質疑，林姿妙兒女二○二○年出脫益興礦業股權，「這些龐大股權金額，跑到哪裡去了？」

據了解，益興礦業位於蘇澳白米溪上游，二○○八年設立，林姿妙兒子林宜弘、女兒林羿伶曾分別擔任董事長及董事，楊吉雄則是監察人，二○一七年該公司因違反森林法挨罰十二萬元，二○一八年違反水土保持法被罰六萬元。林姿妙二○一八年參選縣長時，就是藍綠攻防議題，當年林宜弘退居董事，楊吉雄辭去監察人，林宜弘與林羿伶擔任董事至二○二○年。

質疑承接股權成員 不法得標工程

此外，宜蘭縣第二行政中心工程，招標金額高達十四億三千萬元，江聰淵也質疑，得標廠商是承接益興礦業股權的公司股東，這是不是又是一筆資金來源不明的款項？他已接獲檢舉，招標過程中，有得標廠商經營團隊成員勸退其他投標廠商，是否涉及不法或用不當手段取得這個工程？這個標案與益興礦業金流是否有關？他會把檢舉資料交給檢調查清楚。

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