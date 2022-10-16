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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭》江聰淵拉抬賴瑞鼎 市政經驗交棒

    民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵（右）站台支持宜蘭市長候選人賴瑞鼎（左）。（記者蔡昀容攝）

    民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵（右）站台支持宜蘭市長候選人賴瑞鼎（左）。（記者蔡昀容攝）

    2022/10/16 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕民進黨宜蘭市長候選人賴瑞鼎競選辦公室昨成立，舉行後援會大會師造勢，縣長候選人江聰淵站台力挺，他說，過去擔任市長八來，爭取整頓七公里長的下水道、蓋李科永紀念圖書館、推國際蘭城音樂節，還有很多事情需要繼續實踐，會將市政經驗交棒給賴瑞鼎，讓宜蘭市繼續令人驕傲。

    八年至少25億投入建設

    江聰淵表示，宜蘭市一年增加三億多元預算投入建設，八年來至少二十五億元，李科永紀念圖書館斥資一億三千萬元興建，兩千多坪土地歸市公所，一坪若以五十萬元計算，市公所至少賺十億元。

    江聰淵說，他向中央爭取共七億元經費，整頓七公里長的下水道，解決民生淹水，目前工程還在進行；李科永二期工程，也尚待下一任市長繼續實踐，他期待選上之後，能與賴瑞鼎一起推動建設。

    基隆市長林右昌為江、賴助陣

    賴瑞鼎指出，江聰淵經營八年，宜蘭市文教藝術已蔚然成風，無論是宜蘭人故事館、李科永紀念圖書館、丟丟銅蘭城國際音樂節，都是文化亮點，未來他會在既有基礎下，結合地方、古蹟、廟宇與經濟發展，推動具觀光價值與商業價值的「走讀宜蘭」、「大廟興學」等政策。

    基隆市長林右昌也到場支持，他說，曾在立法院長游錫堃身邊工作，孩子也曾在頭城就學，基隆更有四分之一市民來自宜蘭，與宜蘭淵源頗深；宜蘭將發展兩大建設，高鐵延伸和科學園區，現正面臨關鍵時刻，他呼籲大家，支持賴瑞鼎，支持江聰淵。

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