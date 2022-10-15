林姿妙缺席總質詢 宜蘭民進黨協尋

宜蘭縣長林姿妙請假缺席總質詢，民進黨議會黨團發起「尋找林姿妙，回來總質詢」，並抬出人形立牌，呼籲縣民幫忙尋找。（記者游明金攝）

2022/10/15 05:30

第一位總質詢落跑的縣長 民進黨團總召批：逃避是很好方法 可是很可恥

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙請假缺席縣議會縣長總質詢，民進黨議會黨團昨在議會發起「尋找林姿妙，回來總質詢」，並抬出人形立牌，呼籲縣民幫忙尋找；黨團總召陳俊宇希望縣長勇敢面對議會，林姿妙涉嫌貪污等四大罪狀，為什麼不回來向縣民說清楚？逃避是很好方法，可是縣民覺得很可恥。

藍營：縣長請假經過議會同意

林姿妙說，我們都依法行政，選舉一到抹黑就很多，選民眼睛是雪亮的。國民黨議員楊弘旻、陳鴻禧說，民進黨根本在作秀，縣長請假是經過議會同意，合情合理合法，不用回來隨民進黨起舞。

民進黨團議員陳俊宇、陳文昌、蔡金惠、呂惠卿、謝燦輝、簡松樹等人，昨在議會聯合質詢。陳俊宇指出，歷屆這麼多縣長，有哪個縣長在縣長總質詢請假，林姿妙是頭一個，黨團希望縣長回來議會備詢，「為什麼妳不回來」？

林姿妙涉貪被起訴 應說清楚

陳俊宇說，林姿妙涉嫌貪污等四大罪狀被起訴，而且使用王八機，王八機是詐騙集團在用的，縣長為什麼也在用？這些事林姿妙不用交代清楚嗎？逃避是很好方法，可是很可恥，也替縣民感到遺憾。

陳俊宇強調，過去宜蘭經驗讓宜蘭人驕傲，但林姿妙讓宜蘭與貪污連結在一起，這段時間很多旅外學子、打拚青年，感慨在外縣市被指指點點，問說「你們的縣長為何是這種的」？

陳文昌指出，林姿妙女兒說她們家債台高築，每天要跑三點半，這是高風險份子，當縣長有很大權力，會不會看有什麼機會來賺錢？不然欠那麼多錢怎麼辦？宜蘭人要深思，需要每天跑攤完再跑三點半的縣長嗎？

陳文昌說，林姿妙請假，但縣府的活動還是林姿妙主持，縣府團隊沒有體制，行政不中立，我們要發起協尋「落跑縣長」把人找回來，呼籲林姿妙回到議會誠實面對鄉視。簡松樹指出，縣長這屆做了哪些事？連任要做什麼事？最少要回來議會講給縣民聽，如果一再漠視民意，縣民要一起下架她。

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