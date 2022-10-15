宜蘭機堡展 江聰淵：整合成戶外博物館

宜蘭市南橋里五號飛機掩體（機堡）將舉辦「天上萬里無雲－宜蘭飛機掩體特展」。（記者蔡昀容攝）

2022/10/15 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭市存有二戰末期留下的機堡，南橋里五號飛機掩體（機堡）「天上萬里無雲︱宜蘭飛機掩體特展」，展期十月二十二日至明年六月三十日，探索機堡的過去與未來，以及與宜蘭人的連結。宜蘭市長江聰淵說，多座機堡與軍事設施的歷史文化資產，是最佳的鄉土教學探訪素材，整合起來成為太平洋戰爭的戶外博物館，將成宜蘭優勢，吸引國內外觀光客造訪。

保存13座二戰機堡

宜蘭市共有十三座二戰機堡，南橋里有兩座隸屬國有財產署，分別由宜蘭市公所與仰山文教基金會認養；為讓民眾了解歷史，公所與仰山邀學者張文義、林正芳，在大學路與南橋二路交叉路口的五號飛機掩體策畫特展。

林正芳說明，一九四○年代爆發太平洋戰爭，日軍研判美軍可能登陸台灣，因此在宜蘭蓋機場、機堡等軍事設施，後來美軍未登台，宜蘭機堡得以完整保留下來，這是世界級的展示主題。

江聰淵表示，台灣逐步開啟國門，許多觀光客將到訪，宜蘭有如此珍貴的歷史記憶和故事，盼透過歷史空間活化，整合各機堡和軍事設施，形成太平洋戰爭的戶外博物館，舉辦導覽帶遊客觀賞，成為值得全世界造訪的景點。

公所表示，二戰歷史建築與遺構較隱密，沒有專家帶領及導覽，難以窺探全貌，二十二日、二十三日共有四場導覽，每場限十五人，請洽游先生（0919-286478或03-9254515）；也開放十人以上團體預約導覽，請洽03-9325164分機812林小姐。

宜蘭市長江聰淵（中）認為，可整合為太平洋戰爭戶外博物館。（記者蔡昀容攝）

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