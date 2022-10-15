為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭機堡展 江聰淵：整合成戶外博物館

    宜蘭市南橋里五號飛機掩體（機堡）將舉辦「天上萬里無雲－宜蘭飛機掩體特展」。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭市南橋里五號飛機掩體（機堡）將舉辦「天上萬里無雲－宜蘭飛機掩體特展」。（記者蔡昀容攝）

    2022/10/15 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭市存有二戰末期留下的機堡，南橋里五號飛機掩體（機堡）「天上萬里無雲︱宜蘭飛機掩體特展」，展期十月二十二日至明年六月三十日，探索機堡的過去與未來，以及與宜蘭人的連結。宜蘭市長江聰淵說，多座機堡與軍事設施的歷史文化資產，是最佳的鄉土教學探訪素材，整合起來成為太平洋戰爭的戶外博物館，將成宜蘭優勢，吸引國內外觀光客造訪。

    保存13座二戰機堡

    宜蘭市共有十三座二戰機堡，南橋里有兩座隸屬國有財產署，分別由宜蘭市公所與仰山文教基金會認養；為讓民眾了解歷史，公所與仰山邀學者張文義、林正芳，在大學路與南橋二路交叉路口的五號飛機掩體策畫特展。

    林正芳說明，一九四○年代爆發太平洋戰爭，日軍研判美軍可能登陸台灣，因此在宜蘭蓋機場、機堡等軍事設施，後來美軍未登台，宜蘭機堡得以完整保留下來，這是世界級的展示主題。

    江聰淵表示，台灣逐步開啟國門，許多觀光客將到訪，宜蘭有如此珍貴的歷史記憶和故事，盼透過歷史空間活化，整合各機堡和軍事設施，形成太平洋戰爭的戶外博物館，舉辦導覽帶遊客觀賞，成為值得全世界造訪的景點。

    公所表示，二戰歷史建築與遺構較隱密，沒有專家帶領及導覽，難以窺探全貌，二十二日、二十三日共有四場導覽，每場限十五人，請洽游先生（0919-286478或03-9254515）；也開放十人以上團體預約導覽，請洽03-9325164分機812林小姐。

    宜蘭市長江聰淵（中）認為，可整合為太平洋戰爭戶外博物館。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭市長江聰淵（中）認為，可整合為太平洋戰爭戶外博物館。（記者蔡昀容攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    宜蘭縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播