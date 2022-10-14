只跑縣政 綠批林姿妙「請假自助餐」

宜蘭縣議會民進黨團要求縣長林姿妙銷假，出席議會縣長施政總質詢。左起為議員蔡金惠、謝燦輝、陳俊宇、陳文昌、呂惠卿、吳宏謀。（記者蔡昀容攝）

2022/10/14 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長選戰藍綠再交鋒！縣長林姿妙以選舉為由請假，昨天議會專案報告和縣長施政總質詢，由副縣長林建榮代理，民進黨團批林姿妙「請假自助餐」，縣府活動照樣參加，就是不出席議會；國民黨團則砲轟民進黨縣長參選人江聰淵提出的政見剪剪貼貼、東拼西湊。

江聰淵也請假 但允會銷假備詢

民進黨團批林姿妙請假閃避議會監督，卻照常出席縣府活動，把請假當作自助餐，想吃什麼才夾什麼。議員陳俊宇說，宜蘭市長江聰淵也請假，但承諾宜蘭市民代表會若有需要，他會銷假列席備詢，呼籲林姿妙比照辦理，議員會給她時間，向縣民說明弊案官司，別讓與官司無關的副縣長林建榮成為代罪羔羊。

銷假出席議會？林陣營沒有回應

林姿妙在羅東鎮一場活動受訪時說，她願意用自己的時間，為宜蘭縣的農業、觀光打拚，「我都很願意，我都講過了」；至於是否銷假出席議會，林姿妙陣營沒有回應。

國民黨團則批評「江聰淵政見倒退嚕」，指江在臉書PO的政見，例如農地十％面積得興建農舍生活使用，與現行法規無異，另外，大南澳地區種植黃花風鈴木之事，縣府在二○一八年早種植七百二十株；議員楊弘旻更抨擊江聰淵的政見沒創新都用抄的，另名議員黃琤婷也質疑江的政見，是否像他的論文一樣，是剪剪貼貼、東拼西湊？

政見東拼西湊？ 江營：中央推動的

江聰淵競辦反擊，林姿妙執政後延續民進黨政策，宜蘭目前推動的重大交通建設，均由民進黨中央政府全力推動，並指政見應與時俱進、滾動式檢討修正，江聰淵團隊與各界討論研究後才定案，國民黨刮別人鬍子前，應督促林姿妙把縣政願景告訴大家，把弊案爭議說清楚，不要只會潑糞和叫屈。

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