為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    只跑縣政 綠批林姿妙「請假自助餐」

    宜蘭縣議會民進黨團要求縣長林姿妙銷假，出席議會縣長施政總質詢。左起為議員蔡金惠、謝燦輝、陳俊宇、陳文昌、呂惠卿、吳宏謀。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣議會民進黨團要求縣長林姿妙銷假，出席議會縣長施政總質詢。左起為議員蔡金惠、謝燦輝、陳俊宇、陳文昌、呂惠卿、吳宏謀。（記者蔡昀容攝）

    2022/10/14 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長選戰藍綠再交鋒！縣長林姿妙以選舉為由請假，昨天議會專案報告和縣長施政總質詢，由副縣長林建榮代理，民進黨團批林姿妙「請假自助餐」，縣府活動照樣參加，就是不出席議會；國民黨團則砲轟民進黨縣長參選人江聰淵提出的政見剪剪貼貼、東拼西湊。

    江聰淵也請假 但允會銷假備詢

    民進黨團批林姿妙請假閃避議會監督，卻照常出席縣府活動，把請假當作自助餐，想吃什麼才夾什麼。議員陳俊宇說，宜蘭市長江聰淵也請假，但承諾宜蘭市民代表會若有需要，他會銷假列席備詢，呼籲林姿妙比照辦理，議員會給她時間，向縣民說明弊案官司，別讓與官司無關的副縣長林建榮成為代罪羔羊。

    銷假出席議會？林陣營沒有回應

    林姿妙在羅東鎮一場活動受訪時說，她願意用自己的時間，為宜蘭縣的農業、觀光打拚，「我都很願意，我都講過了」；至於是否銷假出席議會，林姿妙陣營沒有回應。

    國民黨團則批評「江聰淵政見倒退嚕」，指江在臉書PO的政見，例如農地十％面積得興建農舍生活使用，與現行法規無異，另外，大南澳地區種植黃花風鈴木之事，縣府在二○一八年早種植七百二十株；議員楊弘旻更抨擊江聰淵的政見沒創新都用抄的，另名議員黃琤婷也質疑江的政見，是否像他的論文一樣，是剪剪貼貼、東拼西湊？

    政見東拼西湊？ 江營：中央推動的

    江聰淵競辦反擊，林姿妙執政後延續民進黨政策，宜蘭目前推動的重大交通建設，均由民進黨中央政府全力推動，並指政見應與時俱進、滾動式檢討修正，江聰淵團隊與各界討論研究後才定案，國民黨刮別人鬍子前，應督促林姿妙把縣政願景告訴大家，把弊案爭議說清楚，不要只會潑糞和叫屈。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    宜蘭縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播