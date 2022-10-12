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    宜蘭》鼓勵出門 江聰淵提敬老卡增加優惠

    宜蘭縣敬老卡。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣敬老卡。（記者蔡昀容攝）

    2022/10/12 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣年滿六十五歲以上民眾或年滿五十五歲以上原住民，可申請宜蘭縣敬老卡，縣內搭乘市區公車免費；民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵提出增加優惠，鼓勵長者出門活動，例如縣內場館、風景區及國民運動中心可免費入場，並與民間場地合作釋出優惠。

    現發行6.3萬張 縣內公車免費搭

    宜蘭縣敬老卡發行數量約六萬三千張，可享縣內市區公車（國光、首都、葛瑪蘭、勁好行）免費、台鐵五折，台北捷運、高雄捷運等也有優惠。

    江聰淵表示，敬老卡有一定需求量，光是宜蘭市公所，平均每個月就發出一百張，有民眾到達年齡門檻後，把戶口遷回宜蘭，並馬上辦理敬老卡。

    江︰與民間合作 擴大優惠場域

    江聰淵說，未來希望提供更多敬老卡優惠，鼓勵長者多出門參與社會活動，例如持卡可免費進縣內場館、風景區及國民運動中心等，未來也會積極與民間機構溝通，讓優惠措施不侷限於公家場域；另外，規劃結合智慧化系統，讓長者透過手機就能使用敬老卡。

    樂齡進修課程 規劃學費減免

    此外，為鼓勵長者積極參與各項長青進修課程，江聰淵規劃整合社區大學、樂齡學苑和松年大學等系統，讓長者高齡進修時，能有優惠或學費減免措施。

    江聰淵認為，人口高齡化的趨勢下，應推廣健康與「要活就要動」觀念，重視長者學習需求，開辦成人教育及樂齡學習課程，並積極促使學校提供空間，供銀髮族的長青課程使用，讓活動進入學校、社區，讓長者和年輕夥伴一起學習才藝或競賽，達成祖孫共學目標。

    民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵提出敬老卡新增優惠。（記者蔡昀容攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵提出敬老卡新增優惠。（記者蔡昀容攝）

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