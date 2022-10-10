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    首頁　>　宜蘭縣

    長跑慶雙十 猴子兵團今登南湖大山升旗

    一群長跑好手組成的猴子兵團，將在今天登上南湖大山升旗慶祝雙十國慶。（記者江志雄攝）

    一群長跑好手組成的猴子兵團，將在今天登上南湖大山升旗慶祝雙十國慶。（記者江志雄攝）

    2022/10/10 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕一群長跑好手組成的猴子兵團，發起為雙十國慶而跑，昨天上午十點從宜蘭火車站起跑，要連續跑二十四小時，預計今天上午十點十分登上南湖大山，在海拔三千七百四十二公尺的主峰升國旗、唱國歌，以另類方式慶祝國家生日快樂。

    20好手 連續24小時跑123公里

    猴子兵團曾在二○一九、二○二○年辦過為雙十國慶而跑，從宜蘭火車站跑向雪山，去年因疫情停辦，今年換成挑戰南湖大山，二十人要一起跑完全程，前宜蘭縣長呂國華也加入陪跑行列，為他們加油打氣。

    宜蘭縣連日來下起滂沱大雨，猴子兵團團員不畏風雨，昨天從宜蘭火車站集結出發，沿著台七線、台七甲線（中橫宜蘭支線）前進，穿越宜蘭、台中交界，在思源埡口附近的勝光登山口入山，晚上繼續跑，希望在今天上午十點十分抵達南湖大山主峰升旗，升完旗後下山，返回勝光登山口解散，全程一百二十三公里。

    猴子兵團成員均為國內長跑好手，團長林慶華是二○一八冬山河超馬及二○二一南橫超馬冠軍得主，此行主要是慶祝雙十國慶，並為日後的國際超馬賽事備戰熱身。

    宜蘭縣籍的林慶華說，團員們穿上特別設計的隊服，用自己的方式歡度雙十國慶，雖然這趟路程很艱難，會努力不懈克服難關，在超過三千七百公尺的高山上，慶祝中華民國生日快樂。

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