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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭》羅東淹水 陳金德：南北水網被擱置4年

    宜蘭連日大雨，圖為羅東地區道路淹水情形。（讀者提供）

    宜蘭連日大雨，圖為羅東地區道路淹水情形。（讀者提供）

    2022/10/09 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭連日大雨，造成羅東地區淹水；民進黨宜蘭縣前代理縣長陳金德抨擊，他提出變更羅東都市計畫，要建構南、北水網，解決羅東淹水問題，這個案子被縣長林姿妙擱置四年，民眾飽受淹水之苦。縣府秘書長林茂盛說，這次淹水主要是雨量太大，且多在該計畫範圍外地區，與該案並沒有直接關係。

    宜縣府：雨量太大 與計畫無直接關係

    陳金德指出，要解決羅東淹水問題，前縣長劉守成、林聰賢都在推動南、北水網計畫，他代理縣長時，配合南北水網計畫與羅東禁建五十三年保護區重劃案，提出變更羅東都市計畫，配合羅東地區治水防災系統計畫案，在當時行政院長賴清德幫忙下，內政部四十天就通過，但將近四年時間，縣府完全沒有推動。

    陳金德還批評，冬山河清水大閘門可解決淹水問題，但縣府都沒做，說發包不出去，但不是發包不出去，而是要等追加預算、等人家來圍標。

    林茂盛說，南、北水網要解決水患，讓要讓外圍水截流，不要進到羅東，市區的水則由下水道排出去，這兩天，雨量最大的是冬山與南澳，淹水地區多在大羅東範圍以外，並未在南北水網計畫裡面，並沒有直接關係。至於清水大閘門，林茂盛指出，已辦理第五次招標。

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