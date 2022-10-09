賴清德站台 挺江聰淵贏回宜蘭

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵溪南競總暨羅東鎮長參選人黃適超競總成立大會，支持者到場揮旗支持。（記者蔡昀容攝）

2022/10/09 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕賴清德昨到宜蘭，為民進黨縣長參選人江聰淵站台；賴清德說，宜蘭出了很多人才，把宜蘭打造成台灣民主史最燦爛的招牌，換黨執政後，招牌被打破，宜蘭縣長被起訴從來沒有發生過，他相信江聰淵有能力、也有理想，能帶宜蘭找回榮光。江聰淵說，「昂首撥雲見青天」，他會用生命把宜蘭驕傲找回來。

賴清德稱讚江 重視各項建設

昨天是江聰淵溪南競總暨羅東鎮長參選人黃適超競總成立大會，宜蘭下著雨，仍不減支持者熱情，賴清德把「信賴台灣，贏回宜蘭」扁擔，交給江聰淵和黃適超，象徵扛起責任與勝利。

賴清德說，宜蘭縣在政治上為台灣做出三大貢獻，一、「推動民主，打破威權統治，打破獨裁」，二、「綠色執政，品質保證」是從宜蘭開始，三、民進黨歷屆縣市長推動縣政、市政都乾乾淨淨，沒有傷害宜蘭名譽，都堅持創黨精神，清廉、勤政、愛鄉土。

宜蘭綠色執政 從未有縣長被起訴

賴清德感慨，如今有人當選後，家人指揮縣府，宜蘭縣長被起訴，公務員做污點證人，宜蘭過去幾十年來從沒發生過，縣長滿意度、施政調查也都在中後段，榮光不再。

賴清德說，江聰淵在宜蘭市長任內表現很好，重視市民生命財產安全，把治水列為施政重心，重視文化建設，帶動文化觀光產業，更是台灣第一個到大聯盟開球的鄉鎮市長，有能力做這樣的國際外交，他一定可以建設宜蘭，找回宜蘭榮光。

「我會用生命，把宜蘭的驕傲找回來！」江聰淵說，有一個團隊，把宜蘭變得烏煙瘴氣、驕傲不再，他要引用陳定南教育基金會董事長林光義著作「昂首撥雲見青天」這句話，他與五合一競選團隊一定會繳出漂亮成績單。

民進黨副秘書長林飛帆昨天也抨擊，民進黨歷屆縣長，替台灣、替宜蘭打下民主成績，但是在過去四年，由林姿妙執政，不但她個人貪污腐敗，縣政螺絲也鬆動，呼籲大家縣長選舉支持江聰淵，鎮長選舉支持黃適超，讓宜蘭光榮再現。

賴清德把「信賴台灣，贏回宜蘭」的扁擔，交給宜蘭縣長參選人江聰淵和羅東鎮長參選人黃適超，象徵扛起責任與勝利。 （記者蔡昀容攝）

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