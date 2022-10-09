賴清德站台 挺江聰淵贏回宜蘭
〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕賴清德昨到宜蘭，為民進黨縣長參選人江聰淵站台；賴清德說，宜蘭出了很多人才，把宜蘭打造成台灣民主史最燦爛的招牌，換黨執政後，招牌被打破，宜蘭縣長被起訴從來沒有發生過，他相信江聰淵有能力、也有理想，能帶宜蘭找回榮光。江聰淵說，「昂首撥雲見青天」，他會用生命把宜蘭驕傲找回來。
賴清德稱讚江 重視各項建設
昨天是江聰淵溪南競總暨羅東鎮長參選人黃適超競總成立大會，宜蘭下著雨，仍不減支持者熱情，賴清德把「信賴台灣，贏回宜蘭」扁擔，交給江聰淵和黃適超，象徵扛起責任與勝利。
賴清德說，宜蘭縣在政治上為台灣做出三大貢獻，一、「推動民主，打破威權統治，打破獨裁」，二、「綠色執政，品質保證」是從宜蘭開始，三、民進黨歷屆縣市長推動縣政、市政都乾乾淨淨，沒有傷害宜蘭名譽，都堅持創黨精神，清廉、勤政、愛鄉土。
宜蘭綠色執政 從未有縣長被起訴
賴清德感慨，如今有人當選後，家人指揮縣府，宜蘭縣長被起訴，公務員做污點證人，宜蘭過去幾十年來從沒發生過，縣長滿意度、施政調查也都在中後段，榮光不再。
賴清德說，江聰淵在宜蘭市長任內表現很好，重視市民生命財產安全，把治水列為施政重心，重視文化建設，帶動文化觀光產業，更是台灣第一個到大聯盟開球的鄉鎮市長，有能力做這樣的國際外交，他一定可以建設宜蘭，找回宜蘭榮光。
「我會用生命，把宜蘭的驕傲找回來！」江聰淵說，有一個團隊，把宜蘭變得烏煙瘴氣、驕傲不再，他要引用陳定南教育基金會董事長林光義著作「昂首撥雲見青天」這句話，他與五合一競選團隊一定會繳出漂亮成績單。
民進黨副秘書長林飛帆昨天也抨擊，民進黨歷屆縣長，替台灣、替宜蘭打下民主成績，但是在過去四年，由林姿妙執政，不但她個人貪污腐敗，縣政螺絲也鬆動，呼籲大家縣長選舉支持江聰淵，鎮長選舉支持黃適超，讓宜蘭光榮再現。