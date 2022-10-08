返鄉策展 江聰淵呼喚宜蘭藝術家

設計師霍榮齡（左二）與攝影家阮義忠（左三）聯展開幕，民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（右三）說，未來將推動宜蘭藝術家返鄉計畫。（記者蔡昀容攝）

2022/10/08 05:30

阮義忠台灣故事館「霍榮齡＆阮義忠」聯展開幕 江聰淵出席 承諾推「宜蘭藝術家返鄉計畫」

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕阮義忠台灣故事館每季推出聯展，第二十檔「霍榮齡《台灣平面設計的先行者》＆阮義忠《蘭陽舊情之大湖、雙連埠》」，昨剪綵開幕。民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵說，宜蘭有很多旅外藝術家，未來將推動「宜蘭藝術家返鄉計畫」，邀藝術家返鄉設館策展，讓宜蘭因藝術而偉大。

江：讓宜蘭因藝術而偉大

七十四歲設計師霍榮齡的作品遍及各領域，曾與雲門舞集、金庸小說及天下、遠見、聯合文學刊物合作，太魯閣、金門、陽明山國家公園、蘭陽博物館的LOGO也出自她手；七十二歲阮義忠則用影像回顧四十年前的宜蘭大湖和雙連埤，展現宜蘭的質樸印象，勾起宜蘭子弟回憶。

阮義忠、霍榮齡及宜蘭市長江聰淵等人昨都出席聯展開幕，展期至十二月二十五日；霍榮齡說，曾幫宜蘭做過平面設計，也包含蘭陽博物館，宜蘭好山好水、好米好稻田，非常榮幸到宜蘭展出。

阮義忠表示，霍榮齡參與許多設計，與台灣文化活動密不可分，有緣一起辦展覽，這一切有賴江聰淵大力支持，在五年前設立故事館，期待故事館朝未來五年繼續邁進。

邀旅外藝術家回家設館

江聰淵回憶，起初，阮義忠在宜蘭美術館策畫「回家」展覽，他向阮義忠提出邀請，在宜蘭市公所後方舊縣府宿舍建築群設館策展，一起推動藝術工程，也促成阮義忠真正「回家」，二○一八年開館以來，結合國內各地藝術家一起策展，平均每年到訪一萬人次。

江聰淵將發起「宜蘭藝術家返鄉計畫」，目前宜蘭有阮義忠台灣故事館，冬山有陳忠藏美術館，礁溪有呂美麗藝術館，未來若能有許朝宗陶藝館、黃春明文學館等，讓宜蘭有更多藝術館，館館相連，凝聚藝術能量，宜蘭將因藝術而偉大，成為令人驕傲的城市。

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