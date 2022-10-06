宜蘭》林姿妙請假拒總質詢 議員批逃避

宜蘭縣議會討論縣長林姿妙請假案，議長張建榮與議員陳文昌爆發口角衝突。（擷取自宜蘭縣議會官網）

2022/10/06 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙向縣議會請假拚選舉，不出席縣議會總質詢。議會昨針對請假案討論，民進黨抨擊逃避議會監督，剝奪議員質詢權益，不應准假。國民黨團指出，縣長合法請假應該尊重。國民黨議長張建榮逕為裁定請假合情合法。民進黨抨擊張建榮違反議事中立，護航林姿妙，讓人遺憾。

國民黨議長裁定合法 民進黨批護航

宜蘭縣議會縣長總質詢訂十月十三日展開，昨討論林姿妙請假案；民進黨議員陳文昌說，縣長涉嫌貪污被起訴，一直說政治迫害、國家機器打壓，縣長總質詢是最好的說明機會且全程直播，為何要閃躲不敢參加。

陳俊宇：歷屆縣長競選連任 沒人請假

黨團總召陳俊宇指出，縣長接受議會監督，過去歷屆縣長競選連任沒有人請假，議會不能同意。劉添梧、林麗議員說，至少四天的縣長總質詢，林姿妙要出席。吳宏謀議員強調，國民黨不要一直護航，議員職權不能被剝奪，全國民眾都在看，議會不能自廢武功。

謝燦輝議員強調，縣民要了解四大弊案，林姿妙總質詢要進來面對，選擇逃避只會被唾棄，如果林姿妙要請假，議會乾脆休會都不要開了。

國民黨：依法請假 議會無准駁權

國民黨議員黃浴沂、莊淑如指出，縣長依法請假只是函知議會，議會無准駁權。楊弘旼議員指出，江聰淵八月底就請假拚選舉，民進黨不要雙重標準。林岳賢、李清林議員說，縣長不用隨之起舞，請不請假民進黨都會講話，只要全力爭取選民支持就行。

議長張建榮指出，民進黨要求質詢，就是要把林姿妙搞到落選，國民黨當然維護林姿妙，要質詢等十一月廿八再來開會，選後要問再來問。張建榮的說法引起民進黨反彈，批評議長不中立，並與陳文昌爆發口角。張建榮指出，既然無法達成共識，就來進行表決。

無黨籍副議長陳漢鐘、議員陳福山說，請假案不值得表決，不要用表決撕裂議會同仁感情，議長可以做很好的的裁決。張建榮隨即說，十一月廿八日再請林姿妙到議會，目前請假合情合法，結束散會。

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