宜蘭》請假參選互批落跑 江聰淵喊話林姿妙 勿逃避議會監督

2022/10/05 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣長選舉藍綠互轟「落跑市長」及「落跑縣長」，民進黨縣長參選人江聰淵昨天表示，請假期間，宜蘭市民代表會若要他備詢，會銷假列席，盼林姿妙比照辦理，不要逃避議會監督；林姿妙僅說，尊重江聰淵想法，一切依規定辦理。

江︰需備詢會銷假 盼林比照

國民黨宜蘭縣長林姿妙前天發聲明，即日起到投票日請假拚連任；民進黨議會黨團抨擊，目前適逢議會期間，林姿妙請假是為了逃避監督，是不負責任的「落跑縣長」，國民黨議會黨團反批擔任宜蘭市長的江聰淵，八月廿九日便請假參選，依同樣標準來看也是「落跑市長」。

江聰淵說，他在登記參選後請假，有告知宜蘭市代會，開會期間需要他說明，會銷假列席備詢，反觀林姿妙是刻意選在議會縣長總質詢前請假，蓄意逃避監督，讓人遺憾，他與林姿妙情形是不同的。

江聰淵說，林姿妙涉嫌貪污被依四大罪狀起訴，如果認為遭受迫害感到委屈，理當利用縣長總質詢時間說清楚，現在他表態願意到市代會備詢，林姿妙要不要比照辦理，必要時回議會列席。

林︰若有要事 也會推動縣政

林姿妙雖然請假，昨天照常出席在縣府辦理的「原力蘭陽創業競賽」成果發表會；她受訪時說，江聰淵一個多月前就請假參選，請各界用同樣標準檢視，尊重江聰淵請假期間願到市代會備詢的想法。

媒體再問她，請假期間收到議會發函，會同意列席備詢嗎？林姿妙回說，一切依規定辦理，這段期間不支薪，若有重要的事，也會利用時間推動縣政。

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