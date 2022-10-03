宜蘭》莊謦宇選壯圍鄉長 「師父」江聰淵力挺

民進黨宜縣壯圍鄉長參選人莊謦宇與「師父」江聰淵同台，盼揮全壘打。（莊謦宇競總提供）

2022/10/03 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨壯圍鄉長參選人莊謦宇昨天成立競選總部，訴求「年輕壯圍、強棒出擊」，邀請政治路上師父民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵，一起持棒球球棒同台亮相，象徵強棒出擊贏得勝選。

三十五歲的莊謦宇七年多前進入宜蘭市公所任職，擔任市長江聰淵的秘書，二人被視為師徒關係，這次代表民進黨競選壯圍鄉長，挑戰尋求連任的國民黨籍鄉長沈清山；競總成立大會上，除了江聰淵到場力挺，立委陳歐珀、民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇也站台助講。

陳歐珀認為，宜蘭未來十年是個重要階段，包括鐵路高架、高鐵設站等諸多建設，壯圍需要有魄力、敢衝敢拚的鄉長指揮，莊謦宇在江聰淵身邊磨練，相信會把宜蘭市經驗帶往壯圍實踐。

江聰淵說，莊謦宇被徵召後一個月內就規劃壯圍重大政策，發現壯圍有很多發揮空間，例如壯圍若有國際棒球場，將帶來全面性經濟效益，看到莊帶著初心想要奉獻家鄉，我們應該全力支持。

莊謦宇說，這段時間走遍壯圍大街小巷，感受到鄉親對這塊土地發展的期待，盼爭取大型建設，像是闢建國際級棒球場、海上遊樂園、新闢海上旅遊，透過運動產業振興觀光，愛打棒球的他邀江聰淵等人上台，呼籲鄉親一人拉十人支持年輕人。

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