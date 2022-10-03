宜蘭》蘇貞昌批林姿妙涉貪被訴 跑給記者追

大批支持者現身會場相挺，高喊「顧宜蘭，換縣長，江聰淵凍蒜」。（記者江志雄攝）

2022/10/03 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵昨天舉辦宜蘭市後援會成立大會，到場力挺的行政院長蘇貞昌痛批國民黨籍縣長林姿妙涉嫌貪污被起訴時，面對媒體採訪頭低低跑給記者追，宜蘭鄉親看到這樣場面有什麼感覺？

江聰淵成立宜蘭市後援會

針對蘇貞昌的說法，林姿妙競選團隊回應，民主自由是普世價值，不是民進黨獨享的禁臠，不容任何政黨綁架，至於台灣及宜蘭價值是讓人民過好生活，呼籲蘇貞昌及民進黨尊重宜蘭人的決定，不要說三道四。

江聰淵在宜蘭慈航宮舉行宜蘭市後援會成立大會，蘇貞昌偕同內政部長徐國勇、農委會主委陳吉仲站台，立委陳歐珀也現身相挺，民進黨提名的宜縣五合一選舉參選人同台亮相，帶領現場支持者高喊「顧宜蘭，換縣長，江聰淵凍蒜」。

江︰任公職要做就要做好

江聰淵說，他在一九九九年加入民進黨，擔任公職後不忘「要做就要做好」初衷，促成宜蘭市梅洲抽水站興建、宜蘭橋改建，並與陳歐珀共同推動宜蘭市西門橋拓寬，接續要把宜蘭A聯絡道延伸到礁溪龍潭，在宜蘭市打造全國密度最高的觀光工廠聚落。

蘇貞昌說，以前大家談起宜蘭，常講到反國民黨犧牲為台灣及環保清廉的陳定南，現在的宜蘭縣長因貪污案被起訴，滿意度還很高，讓人納悶的是，宜蘭人價值觀不一樣了嗎？有錢就好了嗎？

蘇貞昌直指林姿妙是宜蘭縣長，一個多月前涉貪被起訴當下，頭低低跑給記者追，這般場景跟他認知的宜蘭不一樣，過去宜蘭縣長是這樣的嗎？不知宜蘭鄉親有何感覺？

之後，蘇貞昌話鋒一轉，稱讚江聰淵做事很拚，當過兩屆宜蘭縣議員、兩屆宜蘭市長，通過民意檢驗，距離投票日還有五十多天，請大家好好思考，選擇實實在在做事的江聰淵。

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（左）昨天成立宜蘭市後援會，行政院長蘇貞昌到場力挺。（記者江志雄攝）

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