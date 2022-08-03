富商違建招待所已提報檢舉 ╱江聰淵︰林姿妙敢不敢處理？

劉志和違建招待所風波延燒，江聰淵質問林姿妙敢不敢處理。（記者江志雄攝）

2022/08/03 05:30

〔記者江志雄、蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙被民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠質疑與富商劉志和關係密切，以致劉位在梅花湖畔的違建招待所屹立不搖；民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵昨跟進質問，招待所已提報檢舉，林姿妙敢不敢處理？林回應，縣府會依法行政。

林姿妙︰會依法行政

繼陳琬惠之後，江聰淵也直指梅花湖畔違規招待所，冬山鄉公所已經提報檢舉，有關違建案處理，主管機關受理檢舉或稽查發現後便要依法處置，林姿妙被影射與梅花湖畔這家違建招待所的財團有親密關係，縣府執政團隊必須嚴肅面對問題，林姿妙敢不敢行動？如何處理？在在考驗縣府的魄力。

江聰淵說，若他當選縣長，會依照必要性與嚴重性，透過公平、公正、公開模式處理此違建案。江聰淵陣營表示，此案是頗受矚目的違建案例，各界都在關注處理方式，建議林姿妙依法行政，不可迴避。

江聰淵話鋒一轉，點名林姿妙涉入的貪污弊案，爆發至今已經半年多，林除了面對司法，更要向鄉親說明龐大資金來源及走向，到底和財團有無關係？這是大家都有權利知道的事。

陳琬惠質疑林姿妙包庇富商違建，圖利市地重劃業者。林姿妙前天發聲明反駁並提告，林姿妙昨受訪說，忍氣吞聲只會讓有心人得寸進尺，強調一切依法行政。

陳琬惠說，林姿妙不思反省縣府長年縱容劉志和的違建，破壞宜蘭好山好水與公平正義，真正長年忍氣吞聲的是宜蘭縣民，而不是這些包庇權貴的政客。

宜蘭縣長林姿妙出席縣務會議。（記者蔡昀容攝）

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