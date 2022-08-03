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    首頁　>　宜蘭縣

    新宜蘭射三箭 江聰淵公布競選主視覺

    民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵公布競選主視覺，要射出三支箭引領宜蘭前進。（記者江志雄攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵公布競選主視覺，要射出三支箭引領宜蘭前進。（記者江志雄攝）

    2022/08/03 05:30

    將發展新產業經濟、規劃城鄉新風貌及宜居生活 引領宜蘭前進

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵昨天公布競選主視覺，以「前進吧！新宜蘭」為訴求，要射出三支箭，在發展新產業經濟、規劃城鄉新風貌及宜居生活上，引領宜蘭前進。

    江聰淵競選主視覺中，由三個大三角構成主軸，三角形向右、指向前方，代表前進、進步，象徵江聰淵在縣政發展上要射出的三支箭。

    高鐵新時代 確保鄉鎮平衡發展

    江聰淵說，第一支箭是經濟，要發展新產業經濟，與山海共舞的新探索教育產業；第二支箭是城鄉風貌，高鐵延伸宜蘭定案後，宜蘭需要完善的都市規劃，他有能力在未來高鐵新時代中，確保縣內各鄉鎮市平衡發展，擘劃城鄉新風貌。

    宜居生活 建構宜蘭友善環境

    至於第三支箭為宜居生活，在極端氣候下，建構宜蘭友善環境，成為適合居住、與自然和諧、安全安心的好地方，在關鍵時刻透過三支箭整合資源，和鄉親向前行。

    此外，競選主視覺中的橘色三角形，意味著民進黨長期以來與鄉親打拚所奠定的基石；速度線則是日後可能面臨的挑戰。色彩部分，以綠色為基調，傳達新生、清新、友善氛圍，搭配的橘色凸顯陽光、明亮與朝氣。

    青年創業、返鄉就業是重點

    競選主視覺標榜年輕化特色，展現生命力。江聰淵說，年輕人想法是時代主流，主視覺設計響應總統蔡英文的主張，把公民權調降為十八歲列入競選政見，青年創業及返鄉就業成了日後重點工作。

    迎接高鐵來臨，江聰淵認為，宜蘭縣傳統的「四縱六橫」（四條南北向及六條東西向道路）路網結構，應提升為「五縱七橫」，促進全縣均衡發展。

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