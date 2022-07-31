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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭參選人撞臉 比一比》陳漢澤像張國煒 莊謦宇激似劉建國

    台灣基進宜蘭縣議員參選人陳漢澤（右，記者蔡昀容攝）和星宇航空董事長張國煒（左，資料照）長相相似。

    台灣基進宜蘭縣議員參選人陳漢澤（右，記者蔡昀容攝）和星宇航空董事長張國煒（左，資料照）長相相似。

    2022/07/31 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕選舉年底登場，宜蘭有不少參選人是首次投入選戰，但長相卻令人似曾相識，四十三歲宜蘭縣議員參選人陳漢澤，「撞臉」星宇航空董事長張國煒，常被鄉親問「接下來要飛哪？」三十五歲壯圍鄉長參選人莊謦宇則激似立委劉建國，兩人照片放在一起，讓網友看了直呼不可思議，相似度九十五％。

    陳漢澤代表台灣基進黨參選宜蘭市選區縣議員，因眼睛、身形與星宇航空董事長張國煒相似，成為另類亮點。

    幕僚替陳漢澤製作宣傳圖，比照網路辨識機器人用的九宮格驗證碼頁面，穿插陳漢澤、張國煒的照片，請網友選出「含有陳漢澤的圖片」，難倒不少鄉親。

    陳漢澤笑道，自己和張國煒確實有幾分像。陳漢澤認為，張國煒堅持理想，飛機上飲食等，也都堅持台灣品牌，這部分理念和自己相近，且張國煒堅持信念打拚，是值得肯定和學習的榜樣。

    莊謦宇是民進黨壯圍鄉長參選人，笑起來的瞇瞇眼搭上山羊鬍，激似同黨立委劉建國。莊謦宇說，近來拜訪鄉親，就有人把他誤認成劉建國；劉建國和農民站在一起，壯圍也有很多農民，氛圍類似，期許能如劉建國，勇於替農民發聲，有計畫邀請劉建國來壯圍站台。

    民進黨壯圍鄉長參選人莊謦宇（左，記者蔡昀容攝）和立委劉建國（右，取自劉建國臉書）相似。

    民進黨壯圍鄉長參選人莊謦宇（左，記者蔡昀容攝）和立委劉建國（右，取自劉建國臉書）相似。

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