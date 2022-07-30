宜縣國中男師涉性騷 停聘一年

2022/07/30 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣某國中男老師與女學生不倫戀，男師另被指控在課堂開黃腔等性騷擾行為；縣府教師專業審查會（簡稱專審會）完成調查與審議，做成停聘一年處分，並請學校檢討及追究相關人員過程疏失責任。

追究相關人員疏失責任

被指控的D姓男師未婚，四十多歲，任教年資約廿年；該校一名年九級的女學生小玲（化名）曾上網PO文說，「這段感情受傷的都是我，我還是不放棄，加油，我愛你」；小玲家人見到文章火冒三丈，向警方報案。

事情爆發後，學校家長代表加碼爆料，D男師在課堂出現「我跟妳有心靈感應，我要餵餵妳」、「你是我的巧克力」、「一起去摩鐵」之類脫序言行，還有不當肢體接觸，讓女學生覺得不舒服，也聯名向校方檢舉。

學校成立性平調查小組調查此案，據了解，D男師被指控疑似性侵（與未滿十四歲少年發生性行為），以及言語與肢體性騷擾；性侵部分，檢察官簽結不起訴，被害女學生否認與男師發生性行為，坦承網路PO文，許多是自己單方面陳述與感覺。

不過，性平委員認為，D男師雖然未與女學生發生性行為，但是女學生有愛慕之意，男師在相處的過程未拿捏分際，未強調師生有別，讓女學生有所誤會、幻想以及過多的期待，違反教師專業倫理，建議記大過或停聘六個月。

性侵騷方面，性平小組認為，肢體部分，男師觸碰女學生手部，屬於無意識動作，雖然學生覺得不舒服，但不構成性騷。

至於言語部分，有持續累犯情形，例如「你是我的巧克力」一連講了兩次，就屬有意識的故意行為，言語性騷成立建議申誡處分。

縣府專審會依據性平調查小組的調查結果進行審議，綜合評估相關情節，認為停聘半年或申誡處分仍嫌過輕，決定加重處分對男師停聘一年。

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