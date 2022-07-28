宜蘭縣長選戰 民進黨批林姿妙涉貪應說明 國民黨炒江聰淵砂石案

2022/07/28 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣議會黨團再攻民進黨縣長參選人江聰淵廿五年前盜採砂石案，要請江吃「誠實豆沙包」，勇敢說出實話坦承當年錯誤。江聰淵競選辦公室反擊，指江已多次說明，反而是縣長林姿妙一再迴避貪污案與財產來源不明罪等官司，請林姿妙像江聰淵一樣勇敢面對，接受檢驗。

國民黨議員楊弘旻質疑，江聰淵對砂石案都不認罪，不認錯，檢察官、法官都誣告江，這有可能嗎？希望江要說老實話，勇於認錯，那麼多年前的事，大家會原諒他，但一定要誠實，不要一騙再騙。縣議員林岳賢指出，犯錯沒有什麼，重點要真心改過，讓縣民知道真相。

縣議員莊淑如指出，江聰淵是否因為廿五年前的事，選擇性失憶，請他吃「誠實豆沙包」喚醒當時情況並誠實說明，沒有誠實就沒有「重返榮耀」。黃琤婷議員批評江重複說謊不曾悔過，希望江誠實面對自己，判決書載明超挖盜採，寫的這麼清楚，為何不能誠實面對縣民？

江聰淵競選辦公室指出，江聰淵對於廿五年前，在他廿幾歲時發生的司法案件已多次說明，林姿妙對於自己官司案，左閃右避，從未向縣民說明，鄉親更關心繫案在身又想連任的縣長，到底發生了什麼事？請林姿妙不要一直躲在「偵查不公開」的藉口下，應該要像江聰淵一樣勇敢面對，向鄉親說明，並接受檢驗。

民進黨議會黨團總召陳俊宇說，江聰淵參選兩屆縣議員、兩屆市長，都確實面對對手檢驗並清楚說明，國民黨根本是冷飯熱炒，刻意打模糊戰，讓林姿妙繼續逃避「現在進行式」的涉貪案、財產來源不明罪等重大案件爭議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法