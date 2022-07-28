蘇澳潑水節週六開打 中山路封街3小時

2022/07/28 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕炎炎夏日，宜蘭縣蘇澳鎮將封街舉辦狂歡潑水節，派出六輛水車支援遊客打水仗，三十日下午三點到六點，蘇澳鎮中山路段（蘇澳加油站到白米橋）封路管制，蘇澳冷泉公園大眾池當天免費開放。

兩張發票可兌換水槍 限量兩百支

潑水節是蘇澳鎮暑假重點活動，受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊停辦二年；鎮長李明哲考量疫情趨緩決定復辦，三十一日另有蘇澳冷泉音樂會，他歡迎大家到蘇澳打水仗、泡冷泉、聽音樂。

潑水節訂三十日下午三點半在蘇澳火車站前登場，持兩張發票可兌換一支水槍，限量二百支；李明哲將帶領二十支隊伍往中山路方向踩街，六輛水車提供補給，店家及居民會拿出水管、水盆、水桶「參戰」。

冷泉公園大眾池同步開放

行進途中，蘇澳加油站到白米橋間的中山路同步封路，禁止汽、機車通行，踩街隊伍最後抵達終點站蘇澳冷泉公園，冷泉公園大眾池三十日上午九點到晚間八點免費開放。

主辦單位說，參加打水仗的遊客，水槍是不可或缺的裝備，有些人打算穿著熱褲、比基尼上場，或以各種創意裝扮現身，拿起水槍沿路射水，抵達終點站時，攝氏三十多度高溫下，體驗二十二度冷泉水清涼。

冷泉音樂會週日下午登場

此外，蘇澳冷泉音樂會三十一日下午五點半到九點在蘇西社區活動中心旁開唱，邀請陳昇&新寶島康樂隊、唐儷、戴梅君登台獻唱，憑二張發票可兌換冷泉冰棒，二百支兌完為止。詳細活動內容請上「水水蘇澳」臉書粉絲團查詢。

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