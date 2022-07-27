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    首頁　>　宜蘭縣

    原民持證件 8/1免費遊童玩節

    四季文化創意舞蹈團將在八月份到童玩節表演泰雅族歌舞。（宜蘭縣政府提供）

    四季文化創意舞蹈團將在八月份到童玩節表演泰雅族歌舞。（宜蘭縣政府提供）

    2022/07/27 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕八月一日是原住民族日，宜蘭國際童玩藝術節當天開放原住民免費入園，主辦單位八月份也有邀請多個原住民團隊入園表演。

    8月多組原民團隊接力表演

    擁有原住民身分的遊客，八月一日在童玩節各入口出示身分證、戶籍謄本等證明文件，便能免費入園，每人最多可省下二百五十元門票費用，宜蘭縣政府歡迎全國原住民朋友一起同樂。

    童玩節八月份安排多個原住民團隊演出，預計八月一、二日上場的瑪嘎巴嗨文化藝術團，由花東地區移居宜蘭縣的阿美族人組成，載歌載舞展現原住民的力與美；八月三、四日四季文化創意舞蹈團表演泰雅族歌舞。

    八月八、九日由勒巴彥文化藝術團擔綱演出，帶來原住民創意流行舞蹈、傳統樂器演奏及泰雅族語歌曲創作；八月十、十一日宜蘭縣門諾漾文化藝術團表演原住民傳統舞蹈。童玩節在八月十四日閉幕，活動內容可上https://www.yicfff.tw/查詢。

    三星安農溪馬拉松 12/4開跑

    此外，三星安農溪馬拉松嘉年華十二月四日舉辦，沿途十二處補給站將提供三星蔥捲、卜肉等在地美食，讓參賽跑者大快朵頤，即日起受理報名，以三千人為限，額滿截止。

    三星安農溪馬拉松嘉年華分成四十二公里全馬組、二十一公里半馬組、十公里健康組、五公里休閒組，首度挑戰全馬組的跑者，大會將頒給「初馬獎」紀念品。

    三星鄉長李志鏞昨在賽道試跑，邀請大家踴躍報名「蔥（衝）一波」，相關訊息請上「三星安農溪馬拉松嘉年華」臉書粉專查詢。

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