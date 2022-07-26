6花車亮相 東羅藝穗節明晚開鑼

2022/07/26 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東藝穗節即將進入活動重頭戲，明天到二十九日晚間舉辦藝穗派對VS.夜間遊行，三十日晚間有千人藝穗快閃秀，會場周邊道路同步啟動封路管制。

羅東藝穗節今年主花車joy猴昨天公開亮相，主造型是四．六公尺高的猴子拎著一卡皮箱，象徵搶先解封環遊世界；另有六輛特色花車，包括日本鳥居造型的亞洲風花車、德國大提琴造型的歐洲風花車、印度孔雀造型的自由動物風花車、獅王頭造型的肯亞風花車、芬蘭冰屋造型的寒帶國家風花車、埃及法老王造型的古典優雅風花車。

joy猴主花車及六輛造型花車，將於明天到二十九日每天晚間七點參加藝穗派對VS.夜間遊行，透過各國造型花車展示，帶領大家體驗另類的環遊世界旅程。

三十日是本屆活動最終日，當天晚間六點在羅東中山公園主舞台有壓軸的千人藝穗快閃秀，邀請羅東鎮里長森巴鼓隊等二十五個團隊輪番演出，羅東鎮長吳秋齡及鎮民代表會主席李錫欽將以「星際領航艦長」造型現身。

配合活動，羅東鎮興東路段（公正路到中山路）明天到二十九日每天晚間六點到十點封路；千人藝穗快閃秀管制時間三十日晚間六點到十點，封閉路段有興東路段（公正路到中山路）、民權路段（興東路到中華路）、民生路段（興東路到中華路），交管期間羅東鎮公所前停車場與立體停車場只出不進。

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