宜蘭市場文化節 7/29南、北館登場

宜蘭市長江聰淵（前排左三）等人宣傳宜蘭市市場文化節。 （記者游明金攝）

2022/07/26 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕傳統市場有著許多人的回憶，一年一度的宜蘭市市場文化節將於七月廿九日至八月廿八日，在南、北館市場辦理；透過百年老照片、市場古文物特展，融入文學與紙雕藝術創作，帶領民眾穿越百年時空，重現過往風華，參加活動還有機會抽到iPhone等獎品。

百年老照片特展 重現早年風華

南、北館市場於一九一一年啟用，迄今已一一一年；市公所在市長江聰淵就任後，開始籌辦「市場文化節」，推廣傳統市場文化保存。前年邀請工藝師及果雕、冰雕藝術家參與，重現市場普渡盛況，去年因疫情停辦。

市公所表示，今年復辦主軸除了老照片特展，特別加入文學、藝術、文創以及市場的老物件，來增加豐富度；文學部分邀請宜蘭縣作家、「林榮三文學獎」得主卓嘉琳，請她以文學創作角度，為老照片作詮釋。

立體紙雕藝術家涂乙欽，則將老照片內容立體化，讓百年時空跳出紙面。復興國中同學在美術老師林佳玫帶領下創作，訪談市場店家與攤商，加入自己的發想與創意，設計並製作店家提袋與布招牌，深獲店家喜愛。

募集古早生財器具 難得一見

宜蘭市場管理所也向市場中的老舖子募集到一些古早生財器具，包括年代久遠的秤子及古算盤，還有過去製作紙錢的印板等，都是難得一見老物件。

市長江聰淵說，許多舊相片或古文物都不曾看過，像紙錢就是現在的版畫，是藝術的呈現，算盤用途也很多，可以拿來算，也可以拿來「跪」，都是很有意思的。

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