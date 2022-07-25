南方澳內埤海灘堤防道 遊客違規露營

南方澳內埤海灘傳出遊客在堤防道路搭帳露營，影響其他人通行。（曾姓讀者提供）

2022/07/25 05:30

東北角風管處︰內埤海灘禁露營 會派員加強巡邏 不聽勸可開罰3萬元起跳

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳內埤海灘傳出遊客在堤防道路搭帳露營，影響其他人通行，畫面曝光後，網友嘲諷「海景第一排」；負責管理的東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角風管處）回應，內埤海灘禁止露營，會派員加強巡邏。

誇張 網友諷「海景第一排」

內埤海灘背山面海景色優美，也稱為情人灣，是地方知名景點，近來武漢肺炎疫情趨緩又逢暑假，遊客逐漸回流；蘇澳鎮曾姓鎮民昨天上午到內埤海灘散步，發現供人行走的堤防道路被遊客紮營，現場有三個露營帳篷，迫使許多晨運居民必須繞道，讓人傻眼。

曾姓鎮民PO文指出，第一次看到有人把整個路面擋起來搭帳篷露營，他以調侃語氣說，東北角（東北角風管處）可考慮收費，積極管理一下，網友留言挖苦主管機關，「乾脆畫格子開放收費露營，海景第一排」、「這樣路要怎麼走啊？宜蘭好自由」。

過去常有人深夜放炮、喧鬧

附近住戶抱怨，內埤海灘過去常有人深夜放沖天炮、喝酒喧鬧、飆車，疫情期間遊客銳減，變得比較安靜，現在因為放暑假加上防疫鬆綁，開始出現人潮，遊客除了看海聽濤，有些人相揪露營，海灘堤防道路是居民晨運及遊客行走動線，在此紮營非常不恰當。

東北角風管處表示，內埤海灘禁止露營，會派員巡邏，若有違規情形先勸導，不聽從規勸者，依違反「發展觀光條例」開罰，罰鍰三萬元起跳，至於深夜有人施放沖天炮，也將偕同警方處理。

暗藏危機 不適合戲水踏浪

東北角風管處說，內埤海灘一帶海域看似平靜，實際暗潮洶湧，不適合戲水踏浪，提醒遊客注意安全，並遵守防疫規定。

南方澳內埤海灘禁止露營，紅圈處是搭帳露營所在位置，被嘲諷「海景第一排」。（記者江志雄攝）

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