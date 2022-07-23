人行道施工生意慘 羅東公所允趕工

2022/07/23 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕羅東鎮維揚路是通往羅東高工、羅東高商的主要道路，學生、鎮民往來頻繁，原人行道因老舊破損，去年十月起分段施作改善工程，目前進行到最後一段。該段店家不滿工期太久，客人通行困難，無法做生意。羅東鎮公所回應，會先完成靠店家一側的洗石子鋪面施工，讓民眾可通行消費，並增加人力加速工程進度。

羅東鎮公所爭取中央補助二三七二萬元，搭配鎮公所自籌款五二○萬元，改善維揚路人行道共八百公尺，為避免全面性開挖，造成民生不便，依照街廓分成十三段施工，七月五日起辦理最後一段施工，位在維揚路二之二十二號前，預計九月五日完工。

最後一段施工區有九間店家，部分店家出現反彈，有麵店業者指出，開工後，客人難以進出，一天少了五萬元營業額，換算下來掉了七成，若再等兩個月才完工，損失數百萬。

縣議員呂惠卿辦公室接獲陳情，昨邀羅東鎮公所及店家到現場協調。呂辦說，希望羅東鎮公所先將靠店家一側的洗石子鋪面完成，方便民眾進到店家購物，同時，工程計畫劃設停車格供民眾停車，盼也能先進行。

羅東鎮公所表示，工程都按工期走沒有延宕，但會加派人力，在兼顧工程品質的前提下，請廠商加快工程進度，允諾二十七日前先做好洗石子鋪面，至於先行劃設停車格，會和廠商研究如何執行。

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