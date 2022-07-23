《宜蘭》回應砂石案 江聰淵公開判決書

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（前排右二）親上火線回應盜採砂石官司，並公開判決書接受公評。（記者游明金攝）

2022/07/23 05:30

25年前舊案 當年頭城鎮公所發函證明並未超挖 判決書載明：並非盜賣、情節非重

〔記者游明金／宜蘭報導〕國民黨在街頭豎立看板，攻擊民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵盜採砂石判刑坐牢；江昨天親上火線回應，並公開判決書接受公評。他說，這是廿五年前舊案，當年頭城鎮公所發函證明並未超挖，法官雖不採信，但也說「竊取目的僅在鋪平施工道路並非盜賣，情節非重」；他堅持清白、不認罪被判刑三個月，雖然無奈但也只能尊重法院判決入獄服刑，這就是整個事件經過。

國民黨發動大規模看板攻擊

江聰淵說，他擔任過兩屆議員、兩屆市長，歷次選舉都主動說明，從未隱瞞迴避，如今要參選縣長，國民黨再以此案發動大規模的看板攻擊，把他形塑成惡性重大，意圖影響選情。

江聰淵指出，二十五年前他尚未從政，是營造公司負責人，公司承包頭城鎮公所雨水下水道工程，被檢舉超挖砂石整平施工道路，當年業主頭城鎮公所發函向法院表示「並無挖掘砂石作道路填補之用」，但不被法官採信，不過，法官在判決書陳述「竊取目的僅在鋪平施工道路並非盜賣，情節非重」。

他表示，全案兩名工人僅被裁罰五千元，他因堅持清白，不認罪，被法官認為「惡性較重」判刑三個月，未被諭知緩刑或易科罰金，他只能尊重法律判決入獄服刑，承擔起該負的責任。

江聰淵籲林姿妙說清楚貪污案

江聰淵強調，國民黨趁機炒作，只是要替林姿妙涉犯貪污、財產來源不明等罪轉移焦點，這麼多年來，他清白參政，沒有不明金流，更不會讓家人干政，希望林姿妙也能勇敢面對，就所涉貪污弊案出來「說清楚、講明白」，不要逃避。

民進黨縣黨部主委陳俊宇指出，林姿官邸被搜索、涉貪被聲押，是宜蘭縣創縣以來，縣政最黑暗的時期，他也呼籲林姿妙不要躲在別人背後，應該學習江聰淵的魄力，親自出來面對問題。

林姿妙陣營：不能透露相關案情

縣長林姿妙對此未有回應，但競選發言人黃琤婷說，判決書寫明江聰淵指示盜採，惡性較重，白紙黑字還要狡辯嗎？江沒有面對過錯的勇氣，要如何承擔縣政重擔？至於縣長官司，縣長一直說的很清楚，趕快起訴她，就可以完整說明，現在受到偵查不公開限制，不能透露相關案情。

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