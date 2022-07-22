民進黨徵召莊謦宇 選壯圍鄉長

民進黨宜蘭縣黨部徵召莊謦宇角逐年底壯圍鄉長。（記者蔡昀容攝）

2022/07/22 05:30

莊提六大競選主軸 也是綠營宜蘭鄉鎮市長參選人中最年輕

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣十個平地鄉鎮市，民進黨原本尚未提名壯圍及礁溪鄉長人選，縣黨部昨天宣布，徵召宜蘭縣長參選人、宜蘭市長江聰淵秘書莊謦（音同慶）宇參選壯圍鄉長，三十五歲的他成為縣內民進黨最年輕的鄉鎮市長參選人；縣黨部透露，正在徵詢礁溪鄉長提名人選，預計下週會有結果。

今年35歲 宜市長江聰淵秘書

莊謦宇說，他出身壯圍，退伍後跟著江聰淵在宜蘭市公所服務，八年來在江身上看見魄力、執行力和遠見，會把學到的東西帶到壯圍。而他長期看壯圍沒有改變，向選民喊話，讓年輕人（指選擇他）做做看。他也提出永續治理、振興觀光、活化產業、完善交通、友善社福及多元文教，作為六大競選主軸，配合江聰淵的縣政，讓壯圍變成有希望的地方。

江聰淵說，莊謦宇經過市公所歷練，對行政事務有概念，在地方治理也很有想法，他交付莊謦宇多項任務，例如一個月內提出壯圍所需重大政策，並落實總統蔡英文下修十八歲公民權的任務，衝高壯圍十八歲投票率，江說：「年輕人是我們的未來，壯圍有很多發揮的空間」。

小英在壯圍得票率過半 綠有機會突圍

民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇則分析，壯圍鄉長最近三屆都由國民黨拿下，是民進黨艱困選區，但選民投票跳脫黨派，例如蔡總統本屆在壯圍得票率過半，全縣排名第三位，選民結構不見得藍大於綠，期待莊謦宇提出鄉親認同的政見，與江聰淵互相拉抬、翻轉選情。

現任鄉長沈清山 主打「全民鄉長」

尋求連任的國民黨籍現任壯圍鄉長沈清山回應，秉持「全民鄉長」信念，不當政黨的鄉長，各種意見都會聆聽，希望選舉過程良性競爭。

綠營下週將推礁溪鄉長人選

宜蘭縣共十二個鄉鎮市，山地鄉大同、南澳是民進黨艱困選區，民進黨長期與理念相近參選人結盟，其他十個鄉鎮市中，民進黨剩下礁溪鄉長人選還不明朗，陳俊宇說，下週會定案。國民黨方面，五結及冬山鄉長還未推出人選，國民黨宜蘭縣黨部表示，尚在徵詢中。

壯圍鄉長沈清山尋求連任。（記者蔡昀容攝）

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